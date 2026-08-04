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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|GBPUSD
|30
|NDX
|20
|AUDJPY
|8
|AUDUSD
|8
|GBPCAD
|7
|GBPCHF
|6
|EURAUD
|6
|AUDNZD
|6
|AUDCHF
|6
|CADCHF
|6
|EURUSD
|6
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|4
|EURJPY
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|3
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|2
|GBPNZD
|2
|GBPJPY
|2
|EURCHF
|2
|CADJPY
|2
|NI225
|2
|USDJPY
|2
|FCHI40
|2
|EURCAD
|2
|NZDJPY
|1
|STOXX50E
|1
|UK100
|1
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.6K
|GBPUSD
|3.6K
|NDX
|-1.5K
|AUDJPY
|577
|AUDUSD
|141
|GBPCAD
|-1.4K
|GBPCHF
|-92
|EURAUD
|220
|AUDNZD
|91
|AUDCHF
|-390
|CADCHF
|285
|EURUSD
|339
|USDCAD
|-16
|AUDCAD
|947
|EURJPY
|-633
|NZDCHF
|-188
|NZDUSD
|331
|EURGBP
|-102
|EURNZD
|-643
|GBPAUD
|-186
|GBPNZD
|-708
|GBPJPY
|0
|EURCHF
|-27
|CADJPY
|-76
|NI225
|-55
|USDJPY
|-411
|FCHI40
|-306
|EURCAD
|-740
|NZDJPY
|28
|STOXX50E
|-925
|UK100
|1.3K
|USDCHF
|526
|NZDCAD
|125
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|1.1K
|NDX
|10K
|AUDJPY
|335
|AUDUSD
|656
|GBPCAD
|-1.3K
|GBPCHF
|-431
|EURAUD
|369
|AUDNZD
|-1.4K
|AUDCHF
|-483
|CADCHF
|-595
|EURUSD
|-159
|USDCAD
|215
|AUDCAD
|1.4K
|EURJPY
|-1.4K
|NZDCHF
|819
|NZDUSD
|127
|EURGBP
|36
|EURNZD
|-540
|GBPAUD
|-184
|GBPNZD
|-701
|GBPJPY
|-32
|EURCHF
|-443
|CADJPY
|-542
|NI225
|1K
|USDJPY
|-624
|FCHI40
|-1.3K
|EURCAD
|-337
|NZDJPY
|911
|STOXX50E
|-805
|UK100
|966
|USDCHF
|344
|NZDCAD
|145
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5388
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 224
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
VantaCore Trading Philosophy
VantaCore Trading is based on the belief that no single trading strategy can perform well in every market condition. Markets constantly shift between trending, ranging, and volatile environments, making strategy diversification essential.
Using an Independent Idea Portfolio (IIP) approach, multiple trading concepts operate independently, including Currency Index, False Break, Trend Following, Supply & Demand, Volatility Breakout, and FVG setups.
The objective is not to find a perfect system, but to build a portfolio of independent trading edges that can adapt to changing market conditions. By combining different strategies, the portfolio seeks to reduce dependence on any single method and achieve more consistent long-term performance.
Diversified ideas. Independent signals. One portfolio focused on consistent performance across different market conditions.
USD
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