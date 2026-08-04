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Сигналы / MetaTrader 5 / VantaCore
Watcharin Thongarporn

VantaCore

Watcharin Thongarporn
Watcharin Thongarporn

Watcharin Thongarporn

Trader
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 8%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
196
Прибыльных трейдов:
85 (43.36%)
Убыточных трейдов:
111 (56.63%)
Лучший трейд:
3 166.15 USD
Худший трейд:
-921.51 USD
Общая прибыль:
32 001.41 USD (79 770 pips)
Общий убыток:
-24 389.10 USD (60 943 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (7 206.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 206.59 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
81.61%
Макс. загрузка депозита:
82.28%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
2.02
Длинных трейдов:
106 (54.08%)
Коротких трейдов:
90 (45.92%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
38.84 USD
Средняя прибыль:
376.49 USD
Средний убыток:
-219.72 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 326.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 894.29 USD (8)
Прирост в месяц:
9.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 236.37 USD
Максимальная:
3 767.35 USD (3.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.73% (3 748.62 USD)
По эквити:
1.55% (1 695.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 39
GBPUSD 30
NDX 20
AUDJPY 8
AUDUSD 8
GBPCAD 7
GBPCHF 6
EURAUD 6
AUDNZD 6
AUDCHF 6
CADCHF 6
EURUSD 6
USDCAD 6
AUDCAD 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
EURGBP 3
EURNZD 3
GBPAUD 2
GBPNZD 2
GBPJPY 2
EURCHF 2
CADJPY 2
NI225 2
USDJPY 2
FCHI40 2
EURCAD 2
NZDJPY 1
STOXX50E 1
UK100 1
USDCHF 1
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7.6K
GBPUSD 3.6K
NDX -1.5K
AUDJPY 577
AUDUSD 141
GBPCAD -1.4K
GBPCHF -92
EURAUD 220
AUDNZD 91
AUDCHF -390
CADCHF 285
EURUSD 339
USDCAD -16
AUDCAD 947
EURJPY -633
NZDCHF -188
NZDUSD 331
EURGBP -102
EURNZD -643
GBPAUD -186
GBPNZD -708
GBPJPY 0
EURCHF -27
CADJPY -76
NI225 -55
USDJPY -411
FCHI40 -306
EURCAD -740
NZDJPY 28
STOXX50E -925
UK100 1.3K
USDCHF 526
NZDCAD 125
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD 1.1K
NDX 10K
AUDJPY 335
AUDUSD 656
GBPCAD -1.3K
GBPCHF -431
EURAUD 369
AUDNZD -1.4K
AUDCHF -483
CADCHF -595
EURUSD -159
USDCAD 215
AUDCAD 1.4K
EURJPY -1.4K
NZDCHF 819
NZDUSD 127
EURGBP 36
EURNZD -540
GBPAUD -184
GBPNZD -701
GBPJPY -32
EURCHF -443
CADJPY -542
NI225 1K
USDJPY -624
FCHI40 -1.3K
EURCAD -337
NZDJPY 911
STOXX50E -805
UK100 966
USDCHF 344
NZDCAD 145
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 166.15 USD
Худший трейд: -922 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +7 206.59 USD
Макс. убыток в серии: -1 326.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5388
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 224
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 27...
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VantaCore Trading Philosophy

VantaCore Trading is based on the belief that no single trading strategy can perform well in every market condition. Markets constantly shift between trending, ranging, and volatile environments, making strategy diversification essential.

Using an Independent Idea Portfolio (IIP) approach, multiple trading concepts operate independently, including Currency Index, False Break, Trend Following, Supply & Demand, Volatility Breakout, and FVG setups.

The objective is not to find a perfect system, but to build a portfolio of independent trading edges that can adapt to changing market conditions. By combining different strategies, the portfolio seeks to reduce dependence on any single method and achieve more consistent long-term performance.

Diversified ideas. Independent signals. One portfolio focused on consistent performance across different market conditions.



Нет отзывов
2026.08.10 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 05:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VantaCore
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
108K
USD
5
0%
196
43%
82%
1.31
38.84
USD
4%
1:200
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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