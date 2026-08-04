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信号 / MetaTrader 5 / VantaCore
Watcharin Thongarporn

VantaCore

Watcharin Thongarporn
Watcharin Thongarporn

Watcharin Thongarporn

Trader
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 4%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
208
盈利交易:
88 (42.30%)
亏损交易:
120 (57.69%)
最好交易:
3 166.15 USD
最差交易:
-1 702.77 USD
毛利:
33 558.67 USD (84 992 pips)
毛利亏损:
-29 667.46 USD (72 733 pips)
最大连续赢利:
6 (7 206.59 USD)
最大连续盈利:
7 206.59 USD (6)
夏普比率:
0.04
交易活动:
73.57%
最大入金加载:
82.28%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
31
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.74
长期交易:
110 (52.88%)
短期交易:
98 (47.12%)
利润因子:
1.13
预期回报:
18.71 USD
平均利润:
381.35 USD
平均损失:
-247.23 USD
最大连续失误:
10 (-1 326.23 USD)
最大连续亏损:
-4 080.77 USD (3)
每月增长:
4.40%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 236.37 USD
最大值:
5 254.97 USD (4.82%)
相对跌幅:
结余:
4.81% (5 247.80 USD)
净值:
4.38% (4 683.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 46
GBPUSD 30
NDX 25
AUDJPY 8
AUDUSD 8
GBPCAD 7
GBPCHF 6
EURAUD 6
AUDNZD 6
AUDCHF 6
CADCHF 6
EURUSD 6
USDCAD 6
AUDCAD 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
EURGBP 3
EURNZD 3
GBPAUD 2
GBPNZD 2
GBPJPY 2
EURCHF 2
CADJPY 2
NI225 2
USDJPY 2
FCHI40 2
EURCAD 2
NZDJPY 1
STOXX50E 1
UK100 1
USDCHF 1
NZDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5K
GBPUSD 3.6K
NDX -2.7K
AUDJPY 577
AUDUSD 141
GBPCAD -1.4K
GBPCHF -92
EURAUD 220
AUDNZD 91
AUDCHF -390
CADCHF 285
EURUSD 339
USDCAD -16
AUDCAD 947
EURJPY -633
NZDCHF -188
NZDUSD 331
EURGBP -102
EURNZD -643
GBPAUD -186
GBPNZD -708
GBPJPY 0
EURCHF -27
CADJPY -76
NI225 -55
USDJPY -411
FCHI40 -306
EURCAD -740
NZDJPY 28
STOXX50E -925
UK100 1.3K
USDCHF 526
NZDCAD 125
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 7.5K
GBPUSD 1.1K
NDX 7.5K
AUDJPY 335
AUDUSD 656
GBPCAD -1.3K
GBPCHF -431
EURAUD 369
AUDNZD -1.4K
AUDCHF -483
CADCHF -595
EURUSD -159
USDCAD 215
AUDCAD 1.4K
EURJPY -1.4K
NZDCHF 819
NZDUSD 127
EURGBP 36
EURNZD -540
GBPAUD -184
GBPNZD -701
GBPJPY -32
EURCHF -443
CADJPY -542
NI225 1K
USDJPY -624
FCHI40 -1.3K
EURCAD -337
NZDJPY 911
STOXX50E -805
UK100 966
USDCHF 344
NZDCAD 145
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 166.15 USD
最差交易: -1 703 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +7 206.59 USD
最大连续亏损: -1 326.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5388
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 224
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
Alpari-Real01
3.00 × 1
27 更多...
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VantaCore Trading Philosophy

VantaCore Trading is based on the belief that no single trading strategy can perform well in every market condition. Markets constantly shift between trending, ranging, and volatile environments, making strategy diversification essential.

Using an Independent Idea Portfolio (IIP) approach, multiple trading concepts operate independently, including Currency Index, False Break, Trend Following, Supply & Demand, Volatility Breakout, and FVG setups.

The objective is not to find a perfect system, but to build a portfolio of independent trading edges that can adapt to changing market conditions. By combining different strategies, the portfolio seeks to reduce dependence on any single method and achieve more consistent long-term performance.

Diversified ideas. Independent signals. One portfolio focused on consistent performance across different market conditions.



没有评论
2026.08.11 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 05:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
VantaCore
每月30 USD
4%
0
0
USD
104K
USD
6
0%
208
42%
74%
1.13
18.71
USD
5%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载