- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
32 (68.08%)
Убыточных трейдов:
15 (31.91%)
Лучший трейд:
103.38 USD
Худший трейд:
-107.27 USD
Общая прибыль:
967.23 USD (241 781 pips)
Общий убыток:
-372.60 USD (93 148 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (193.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
193.17 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
3.75%
Макс. загрузка депозита:
3.44%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
3.35
Длинных трейдов:
25 (53.19%)
Коротких трейдов:
22 (46.81%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
12.65 USD
Средняя прибыль:
30.23 USD
Средний убыток:
-24.84 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-119.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-119.01 USD (3)
Прирост в месяц:
4.50%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
177.69 USD (11.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.27% (177.69 USD)
По эквити:
5.68% (92.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|595
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|149K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +103.38 USD
Худший трейд: -107 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +193.17 USD
Макс. убыток в серии: -119.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Algo trading account for BTC with fix SL, and trailing profits. single trades entry, no grid no martingale.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
59%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
8
100%
47
68%
4%
2.59
12.65
USD
USD
11%
1:500