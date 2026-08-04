СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Impulse Scalper
Evgenii Aksenov

Gold Impulse Scalper

Evgenii Aksenov
Evgenii Aksenov

Evgenii Aksenov

4.6 (1011)
🌏 website: https://robomarket.org
17 продуктов 5 сигналов 6 тем 143 комментария
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2026 -3%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
39 (81.25%)
Убыточных трейдов:
9 (18.75%)
Лучший трейд:
6.21 USD
Худший трейд:
-18.69 USD
Общая прибыль:
126.13 USD (12 598 pips)
Общий убыток:
-132.37 USD (12 993 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (38.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.72 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
8.83%
Макс. загрузка депозита:
9.26%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
32 (66.67%)
Коротких трейдов:
16 (33.33%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
3.23 USD
Средний убыток:
-14.71 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-38.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.43 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.50%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.68 USD
Максимальная:
83.70 USD (29.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.02% (83.60 USD)
По эквити:
10.57% (21.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -395
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.21 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.72 USD
Макс. убыток в серии: -38.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.74 × 53
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real8
5.00 × 7
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
9.37 × 2634
FusionMarkets-Live
10.00 × 4
Exness-MT5Real34
13.40 × 111
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-6
21.29 × 509
BlackBullMarkets-Live
26.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.06 18:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 03:45
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.04 03:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 03:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Impulse Scalper
45 USD в месяц
-3%
0
0
USD
244
USD
2
100%
48
81%
9%
0.95
-0.13
USD
29%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.