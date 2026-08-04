- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
39 (81.25%)
Убыточных трейдов:
9 (18.75%)
Лучший трейд:
6.21 USD
Худший трейд:
-18.69 USD
Общая прибыль:
126.13 USD (12 598 pips)
Общий убыток:
-132.37 USD (12 993 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (38.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.72 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
8.83%
Макс. загрузка депозита:
9.26%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
32 (66.67%)
Коротких трейдов:
16 (33.33%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
3.23 USD
Средний убыток:
-14.71 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-38.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.43 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.50%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.68 USD
Максимальная:
83.70 USD (29.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.02% (83.60 USD)
По эквити:
10.57% (21.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-395
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.21 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.72 USD
Макс. убыток в серии: -38.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.74 × 53
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.37 × 2634
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
|
BlackBullMarkets-Live
|26.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
244
USD
USD
2
100%
48
81%
9%
0.95
-0.13
USD
USD
29%
1:500