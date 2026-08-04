- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
65
盈利交易:
49 (75.38%)
亏损交易:
16 (24.62%)
最好交易:
6.21 USD
最差交易:
-18.69 USD
毛利:
154.90 USD (15 469 pips)
毛利亏损:
-223.70 USD (22 038 pips)
最大连续赢利:
12 (38.72 USD)
最大连续盈利:
38.72 USD (12)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
7.66%
最大入金加载:
11.13%
最近交易:
25 几分钟前
每周交易:
43
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
-0.59
长期交易:
37 (56.92%)
短期交易:
28 (43.08%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-1.06 USD
平均利润:
3.16 USD
平均损失:
-13.98 USD
最大连续失误:
3 (-38.43 USD)
最大连续亏损:
-38.43 USD (3)
每月增长:
-27.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
78.05 USD
最大值:
116.07 USD (40.30%)
相对跌幅:
结余:
40.30% (116.12 USD)
净值:
10.57% (21.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-69
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.21 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +38.72 USD
最大连续亏损: -38.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.74 × 53
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.18 × 2734
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
|
BlackBullMarkets-Live
|26.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
-28%
0
0
USD
USD
181
USD
USD
2
100%
65
75%
8%
0.69
-1.06
USD
USD
40%
1:500