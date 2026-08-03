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Dror Shamir

PORTFOLIO OF BREAKOUT

Dror Shamir
Dror Shamir

Dror Shamir

## My Approach
I'm a trader focused on developing stable, long-term trading systems. While I handle the strategy design and market analysis, I work with AI assistance to implement the technical coding aspects of my Expert Advisors.
## My Philosophy
4 темы 3 комментария
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 199 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
19 (61.29%)
Убыточных трейдов:
12 (38.71%)
Лучший трейд:
704.74 USD
Худший трейд:
-749.17 USD
Общая прибыль:
6 382.75 USD (40 064 pips)
Общий убыток:
-4 081.28 USD (6 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 769.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 769.50 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
56.12%
Макс. загрузка депозита:
16.63%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.43
Длинных трейдов:
23 (74.19%)
Коротких трейдов:
8 (25.81%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
74.24 USD
Средняя прибыль:
335.93 USD
Средний убыток:
-340.11 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-878.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-878.62 USD (3)
Прирост в месяц:
2.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.51 USD
Максимальная:
948.06 USD (0.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.86% (882.86 USD)
По эквити:
0.45% (460.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 15
GBPUSD 6
USDJPY 5
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX 950
GBPUSD -497
USDJPY 409
XAUUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 9.2K
GBPUSD -91
USDJPY 58
XAUUSD 24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +704.74 USD
Худший трейд: -749 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 769.50 USD
Макс. убыток в серии: -878.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.27 × 302
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
еще 17...
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portfolio of simple breakout strategies
Нет отзывов
2026.08.11 01:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 16:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 20:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.08.03 20:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 20:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PORTFOLIO OF BREAKOUT
199 USD в месяц
2%
0
0
USD
102K
USD
2
100%
31
61%
56%
1.56
74.24
USD
1%
1:200
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