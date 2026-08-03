- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
19 (61.29%)
Убыточных трейдов:
12 (38.71%)
Лучший трейд:
704.74 USD
Худший трейд:
-749.17 USD
Общая прибыль:
6 382.75 USD (40 064 pips)
Общий убыток:
-4 081.28 USD (6 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 769.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 769.50 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
56.12%
Макс. загрузка депозита:
16.63%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.43
Длинных трейдов:
23 (74.19%)
Коротких трейдов:
8 (25.81%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
74.24 USD
Средняя прибыль:
335.93 USD
Средний убыток:
-340.11 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-878.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-878.62 USD (3)
Прирост в месяц:
2.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.51 USD
Максимальная:
948.06 USD (0.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.86% (882.86 USD)
По эквити:
0.45% (460.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|15
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|5
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|950
|GBPUSD
|-497
|USDJPY
|409
|XAUUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|9.2K
|GBPUSD
|-91
|USDJPY
|58
|XAUUSD
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +704.74 USD
Худший трейд: -749 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 769.50 USD
Макс. убыток в серии: -878.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Darwinex-Live
|1.27 × 302
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
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portfolio of simple breakout strategies
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
199 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
2
100%
31
61%
56%
1.56
74.24
USD
USD
1%
1:200