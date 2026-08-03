信号部分
信号 / MetaTrader 5 / PORTFOLIO OF BREAKOUT
Dror Shamir

PORTFOLIO OF BREAKOUT

Dror Shamir
Dror Shamir

Dror Shamir

## My Approach
I'm a trader focused on developing stable, long-term trading systems. While I handle the strategy design and market analysis, I work with AI assistance to implement the technical coding aspects of my Expert Advisors.
## My Philosophy
4 主题 3 评论
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 199 USD per 
增长自 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
42
盈利交易:
23 (54.76%)
亏损交易:
19 (45.24%)
最好交易:
704.74 USD
最差交易:
-749.17 USD
毛利:
7 034.45 USD (42 989 pips)
毛利亏损:
-5 501.00 USD (9 337 pips)
最大连续赢利:
4 (1 769.50 USD)
最大连续盈利:
1 769.50 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
59.82%
最大入金加载:
19.24%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.02
长期交易:
28 (66.67%)
短期交易:
14 (33.33%)
利润因子:
1.28
预期回报:
36.51 USD
平均利润:
305.85 USD
平均损失:
-289.53 USD
最大连续失误:
4 (-1 015.24 USD)
最大连续亏损:
-1 015.24 USD (4)
每月增长:
1.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.51 USD
最大值:
1 500.10 USD (1.46%)
相对跌幅:
结余:
1.46% (1 498.67 USD)
净值:
0.45% (460.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX 20
GBPUSD 8
USDJPY 7
XAUUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX 762
GBPUSD -815
USDJPY 84
XAUUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX 8.9K
GBPUSD -291
USDJPY -268
XAUUSD 25K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +704.74 USD
最差交易: -749 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 769.50 USD
最大连续亏损: -1 015.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.27 × 302
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
17 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
portfolio of simple breakout strategies
没有评论
2026.08.11 01:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 16:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 20:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.08.03 20:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 20:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
PORTFOLIO OF BREAKOUT
每月199 USD
2%
0
0
USD
102K
USD
2
100%
42
54%
60%
1.27
36.51
USD
1%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载