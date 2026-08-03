- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
23 (54.76%)
亏损交易:
19 (45.24%)
最好交易:
704.74 USD
最差交易:
-749.17 USD
毛利:
7 034.45 USD (42 989 pips)
毛利亏损:
-5 501.00 USD (9 337 pips)
最大连续赢利:
4 (1 769.50 USD)
最大连续盈利:
1 769.50 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
59.82%
最大入金加载:
19.24%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.02
长期交易:
28 (66.67%)
短期交易:
14 (33.33%)
利润因子:
1.28
预期回报:
36.51 USD
平均利润:
305.85 USD
平均损失:
-289.53 USD
最大连续失误:
4 (-1 015.24 USD)
最大连续亏损:
-1 015.24 USD (4)
每月增长:
1.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.51 USD
最大值:
1 500.10 USD (1.46%)
相对跌幅:
结余:
1.46% (1 498.67 USD)
净值:
0.45% (460.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|20
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|762
|GBPUSD
|-815
|USDJPY
|84
|XAUUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|8.9K
|GBPUSD
|-291
|USDJPY
|-268
|XAUUSD
|25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +704.74 USD
最差交易: -749 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 769.50 USD
最大连续亏损: -1 015.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Darwinex-Live
|1.27 × 302
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
portfolio of simple breakout strategies
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月199 USD
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
2
100%
42
54%
60%
1.27
36.51
USD
USD
1%
1:200