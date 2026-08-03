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Сигналы / MetaTrader 4 / NKW1
Ng Kok Ann

NKW1

Ng Kok Ann
Ng Kok Ann

Ng Kok Ann

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
ICMarketsSC-Live26
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
8 (72.72%)
Убыточных трейдов:
3 (27.27%)
Лучший трейд:
104.65 SGD
Худший трейд:
-45.62 SGD
Общая прибыль:
187.81 SGD (795 pips)
Общий убыток:
-89.04 SGD (545 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (156.51 SGD)
Макс. прибыль в серии:
156.51 SGD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
98.33%
Макс. загрузка депозита:
7.87%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
11 (100.00%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
8.98 SGD
Средняя прибыль:
23.48 SGD
Средний убыток:
-29.68 SGD
Макс. серия проигрышей:
3 (-89.04 SGD)
Макс. убыток в серии:
-89.04 SGD (3)
Прирост в месяц:
2.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.74 SGD
Максимальная:
89.04 SGD (2.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.06% (89.04 SGD)
По эквити:
7.41% (319.80 SGD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 77
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 250
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.65 SGD
Худший трейд: -46 SGD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +156.51 SGD
Макс. убыток в серии: -89.04 SGD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
GoMarkets-Real 10
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 99
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.63 × 80
Tickmill-Live05
0.76 × 50
Pepperstone-Edge07
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live25
1.49 × 320
Exness-Real20
2.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
2.15 × 157
RoboForex-ECN-2
2.88 × 8
EightcapLtd-Real-4
3.00 × 2
TradersWay-Live 2
4.20 × 65
еще 14...
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Нет отзывов
2026.08.06 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 15:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.08.03 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NKW1
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
4.4K
SGD
1
100%
11
72%
98%
2.10
8.98
SGD
7%
1:500
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