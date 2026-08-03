- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
8 (72.72%)
Убыточных трейдов:
3 (27.27%)
Лучший трейд:
104.65 SGD
Худший трейд:
-45.62 SGD
Общая прибыль:
187.81 SGD (795 pips)
Общий убыток:
-89.04 SGD (545 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (156.51 SGD)
Макс. прибыль в серии:
156.51 SGD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
98.33%
Макс. загрузка депозита:
7.87%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
11 (100.00%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
8.98 SGD
Средняя прибыль:
23.48 SGD
Средний убыток:
-29.68 SGD
Макс. серия проигрышей:
3 (-89.04 SGD)
Макс. убыток в серии:
-89.04 SGD (3)
Прирост в месяц:
2.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.74 SGD
Максимальная:
89.04 SGD (2.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.06% (89.04 SGD)
По эквити:
7.41% (319.80 SGD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|250
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.65 SGD
Худший трейд: -46 SGD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +156.51 SGD
Макс. убыток в серии: -89.04 SGD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
GoMarkets-Real 10
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 99
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.63 × 80
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.49 × 320
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.15 × 157
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
|
EightcapLtd-Real-4
|3.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|4.20 × 65
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
4.4K
SGD
SGD
1
100%
11
72%
98%
2.10
8.98
SGD
SGD
7%
1:500