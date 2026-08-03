- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
11 (68.75%)
亏损交易:
5 (31.25%)
最好交易:
104.65 SGD
最差交易:
-82.36 SGD
毛利:
320.02 SGD (1 327 pips)
毛利亏损:
-181.14 SGD (1 222 pips)
最大连续赢利:
4 (156.51 SGD)
最大连续盈利:
156.51 SGD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
97.05%
最大入金加载:
7.87%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.51
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
16 (100.00%)
利润因子:
1.77
预期回报:
8.68 SGD
平均利润:
29.09 SGD
平均损失:
-36.23 SGD
最大连续失误:
3 (-89.04 SGD)
最大连续亏损:
-92.10 SGD (2)
每月增长:
3.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
57.74 SGD
最大值:
92.10 SGD (2.10%)
相对跌幅:
结余:
2.06% (89.04 SGD)
净值:
7.41% (319.80 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|109
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.65 SGD
最差交易: -82 SGD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +156.51 SGD
最大连续亏损: -89.04 SGD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
GoMarkets-Real 10
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 99
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.63 × 80
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.49 × 320
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.15 × 157
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
|
EightcapLtd-Real-4
|3.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|4.20 × 65
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
4.4K
SGD
SGD
2
100%
16
68%
97%
1.76
8.68
SGD
SGD
7%
1:500