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Сигналы / MetaTrader 5 / CWDT GOLD AOZW
Chiwi's IT

CWDT GOLD AOZW

Chiwi's IT
Chiwi's IT

Chiwi's IT

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MQL5 is editing some links which is ending in not good working links.
For developers/sellers:
Cyberwolfdog Trading is testing and reviewing Expert Advisors on request.
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4 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 3%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
816
Прибыльных трейдов:
625 (76.59%)
Убыточных трейдов:
191 (23.41%)
Лучший трейд:
336.67 USD
Худший трейд:
-193.51 USD
Общая прибыль:
11 134.05 USD (439 948 pips)
Общий убыток:
-8 510.91 USD (222 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (316.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 231.05 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
34.00%
Макс. загрузка депозита:
9.74%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
365 (44.73%)
Коротких трейдов:
451 (55.27%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
3.21 USD
Средняя прибыль:
17.81 USD
Средний убыток:
-44.56 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-37.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-845.13 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.79%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.26 USD
Максимальная:
1 655.35 USD (1.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.51% (1 569.94 USD)
По эквити:
0.23% (238.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 816
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 217K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +336.67 USD
Худший трейд: -194 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +316.76 USD
Макс. убыток в серии: -37.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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This is Cyber Wolfdog Trading AOZW XAUUSD/ Gold Trading account.

No martingale/ no grid is used.

Low/ medium risk SL & TP.


Broker IC Trading: https://www.ictrading.com/?camp=77685

Broker Darwinex: https://www.darwinex.com/register?ac=tJG5Kw7PU1XIBDhLReVNOdFhqbQ3LaOK7wHCxsQHh8U%3D&lang=en

Broker Darwinex Zero: https://www.darwinexzero.com?fpr=5zr17

Broker Roboforex: ask for our affiliate link!!!


Forex VPS (Stable VPS for MT5): https://www.forexvps.net/?aff=72872


MQL5 Seller Page (CyberWolfdog Trading): https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller


Patreon (Membership / Personal Assistance): https://www.patreon.com/c/cyberwolfdogtrading/membership


Website: https://ebooks.cyberwolfdogtrading.com/


Contact: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading



Нет отзывов
2026.08.04 08:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.03 13:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CWDT GOLD AOZW
50 USD в месяц
3%
0
0
USD
103K
USD
12
99%
816
76%
34%
1.30
3.21
USD
2%
1:200
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