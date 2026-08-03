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Ayomide Akinrinsola

Ayblaq

Ayomide Akinrinsola
Ayomide Akinrinsola

Ayomide Akinrinsola

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 -25%
STARTRADERFinancial-Live 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
82 (77.35%)
Убыточных трейдов:
24 (22.64%)
Лучший трейд:
47.20 USD
Худший трейд:
-210.56 USD
Общая прибыль:
240.69 USD (118 339 pips)
Общий убыток:
-829.64 USD (206 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (24.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.31 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
18.48%
Макс. загрузка депозита:
26.18%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
87
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
58 (54.72%)
Коротких трейдов:
48 (45.28%)
Профит фактор:
0.29
Мат. ожидание:
-5.56 USD
Средняя прибыль:
2.94 USD
Средний убыток:
-34.57 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-752.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-752.26 USD (8)
Прирост в месяц:
-24.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
655.26 USD
Максимальная:
784.49 USD (31.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.02% (784.49 USD)
По эквити:
22.95% (577.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100.z 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100.z -589
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100.z -88K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.20 USD
Худший трейд: -211 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +24.45 USD
Макс. убыток в серии: -752.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Scalping Nas100
Нет отзывов
2026.08.05 01:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 01:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 13:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ayblaq
100 USD в месяц
-25%
0
0
USD
1.8K
USD
2
100%
106
77%
18%
0.29
-5.56
USD
31%
1:500
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