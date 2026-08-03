- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
82 (77.35%)
Убыточных трейдов:
24 (22.64%)
Лучший трейд:
47.20 USD
Худший трейд:
-210.56 USD
Общая прибыль:
240.69 USD (118 339 pips)
Общий убыток:
-829.64 USD (206 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (24.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.31 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
18.48%
Макс. загрузка депозита:
26.18%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
87
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
58 (54.72%)
Коротких трейдов:
48 (45.28%)
Профит фактор:
0.29
Мат. ожидание:
-5.56 USD
Средняя прибыль:
2.94 USD
Средний убыток:
-34.57 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-752.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-752.26 USD (8)
Прирост в месяц:
-24.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
655.26 USD
Максимальная:
784.49 USD (31.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.02% (784.49 USD)
По эквити:
22.95% (577.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100.z
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100.z
|-589
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100.z
|-88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.20 USD
Худший трейд: -211 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +24.45 USD
Макс. убыток в серии: -752.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Scalping Nas100
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-25%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
2
100%
106
77%
18%
0.29
-5.56
USD
USD
31%
1:500