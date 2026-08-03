- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
137
盈利交易:
103 (75.18%)
亏损交易:
34 (24.82%)
最好交易:
47.20 USD
最差交易:
-210.56 USD
毛利:
324.40 USD (156 006 pips)
毛利亏损:
-868.47 USD (239 088 pips)
最大连续赢利:
18 (24.45 USD)
最大连续盈利:
66.31 USD (13)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
23.94%
最大入金加载:
26.18%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
84
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
-0.69
长期交易:
71 (51.82%)
短期交易:
66 (48.18%)
利润因子:
0.37
预期回报:
-3.97 USD
平均利润:
3.15 USD
平均损失:
-25.54 USD
最大连续失误:
8 (-752.26 USD)
最大连续亏损:
-752.26 USD (8)
每月增长:
-22.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
655.26 USD
最大值:
784.49 USD (31.02%)
相对跌幅:
结余:
31.02% (784.49 USD)
净值:
22.95% (577.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100.z
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100.z
|-544
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100.z
|-83K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.20 USD
最差交易: -211 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +24.45 USD
最大连续亏损: -752.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Scalping Nas100
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-23%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
2
100%
137
75%
24%
0.37
-3.97
USD
USD
31%
1:500