- Прирост
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Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
18 (31.03%)
Убыточных трейдов:
40 (68.97%)
Лучший трейд:
2 126.27 USD
Худший трейд:
-1 140.34 USD
Общая прибыль:
8 796.63 USD (24 276 pips)
Общий убыток:
-14 591.12 USD (67 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (343.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 195.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
50.90%
Макс. загрузка депозита:
36.97%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
23 (39.66%)
Коротких трейдов:
35 (60.34%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-99.91 USD
Средняя прибыль:
488.70 USD
Средний убыток:
-364.78 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 647.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 070.49 USD (5)
Прирост в месяц:
-5.79%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 817.55 USD
Максимальная:
7 967.35 USD (7.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.80% (7 965.35 USD)
По эквити:
1.45% (1 484.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|11
|GER40.cash
|7
|US500.cash
|6
|US100.cash
|6
|US30.cash
|5
|USDCAD
|5
|USOIL.cash
|3
|XAGUSD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|EURGBP
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|-422
|GER40.cash
|2.1K
|US500.cash
|405
|US100.cash
|-1.1K
|US30.cash
|-4K
|USDCAD
|-1.2K
|USOIL.cash
|119
|XAGUSD
|-612
|NZDCAD
|-40
|AUDNZD
|-5
|EURGBP
|-510
|USDJPY
|-375
|EURUSD
|75
|GBPUSD
|-231
|AUDCAD
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|-191
|GER40.cash
|6.7K
|US500.cash
|1K
|US100.cash
|-19K
|US30.cash
|-31K
|USDCAD
|-146
|USOIL.cash
|184
|XAGUSD
|-661
|NZDCAD
|0
|AUDNZD
|-5
|EURGBP
|-65
|USDJPY
|-586
|EURUSD
|80
|GBPUSD
|-225
|AUDCAD
|200
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 126.27 USD
Худший трейд: -1 140 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +343.65 USD
Макс. убыток в серии: -1 647.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Tickmill-Live
|0.02 × 60
This is the exact strategy I run on my personal account, meaning my own capital is aligned with yours.
There is no "holy grail" in trading. Instead, this strategy relies on a compounded series of educated bets backed by a proven statistical edge. While short-term fluctuations will bring both profits and losses, the underlying mathematical model is built for success in the medium to long run.
Key Highlights:
- Skin in the Game: I trade this live on my personal account.
- Mathematical Edge: Strictly data-driven, avoiding emotional bias.
- Long-Term Growth: Focused on sustainable, compounded returns.
Subscriber Advice:
I highly recommend adding this signal to your watchlist first. Monitor my live execution and performance until you feel completely secure and confident to subscribe.
I highly recommend adding this signal to your watchlist first. Monitor my live execution and performance until you feel completely secure and confident to subscribe.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
94K
USD
USD
2
75%
58
31%
51%
0.60
-99.91
USD
USD
8%
1:100