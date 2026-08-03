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Charles Herman Voukeng Ngueguim

Indice throttle

Charles Herman Voukeng Ngueguim
Charles Herman Voukeng Ngueguim

Charles Herman Voukeng Ngueguim

5 комментариев
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 -6%
FTMO-Server
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
18 (31.03%)
Убыточных трейдов:
40 (68.97%)
Лучший трейд:
2 126.27 USD
Худший трейд:
-1 140.34 USD
Общая прибыль:
8 796.63 USD (24 276 pips)
Общий убыток:
-14 591.12 USD (67 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (343.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 195.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
50.90%
Макс. загрузка депозита:
36.97%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
23 (39.66%)
Коротких трейдов:
35 (60.34%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-99.91 USD
Средняя прибыль:
488.70 USD
Средний убыток:
-364.78 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 647.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 070.49 USD (5)
Прирост в месяц:
-5.79%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 817.55 USD
Максимальная:
7 967.35 USD (7.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.80% (7 965.35 USD)
По эквити:
1.45% (1 484.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 11
GER40.cash 7
US500.cash 6
US100.cash 6
US30.cash 5
USDCAD 5
USOIL.cash 3
XAGUSD 3
NZDCAD 3
AUDNZD 3
EURGBP 2
USDJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD -422
GER40.cash 2.1K
US500.cash 405
US100.cash -1.1K
US30.cash -4K
USDCAD -1.2K
USOIL.cash 119
XAGUSD -612
NZDCAD -40
AUDNZD -5
EURGBP -510
USDJPY -375
EURUSD 75
GBPUSD -231
AUDCAD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD -191
GER40.cash 6.7K
US500.cash 1K
US100.cash -19K
US30.cash -31K
USDCAD -146
USOIL.cash 184
XAGUSD -661
NZDCAD 0
AUDNZD -5
EURGBP -65
USDJPY -586
EURUSD 80
GBPUSD -225
AUDCAD 200
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 126.27 USD
Худший трейд: -1 140 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +343.65 USD
Макс. убыток в серии: -1 647.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.02 × 60
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This is the exact strategy I run on my personal account, meaning my own capital is aligned with yours.
There is no "holy grail" in trading. Instead, this strategy relies on a compounded series of educated bets backed by a proven statistical edge. While short-term fluctuations will bring both profits and losses, the underlying mathematical model is built for success in the medium to long run.
Key Highlights:
  • Skin in the Game: I trade this live on my personal account.
  • Mathematical Edge: Strictly data-driven, avoiding emotional bias.
  • Long-Term Growth: Focused on sustainable, compounded returns.
Subscriber Advice:
I highly recommend adding this signal to your watchlist first. Monitor my live execution and performance until you feel completely secure and confident to subscribe.


Нет отзывов
2026.08.05 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 06:46
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 10:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.03 10:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 10:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Indice throttle
500 USD в месяц
-6%
0
0
USD
94K
USD
2
75%
58
31%
51%
0.60
-99.91
USD
8%
1:100
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