- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
81 (86.17%)
Убыточных трейдов:
13 (13.83%)
Лучший трейд:
56.88 USD
Худший трейд:
-49.90 USD
Общая прибыль:
891.23 USD (18 082 pips)
Общий убыток:
-310.85 USD (6 543 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (191.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
207.42 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
1.57%
Макс. загрузка депозита:
4.39%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
4.58
Длинных трейдов:
54 (57.45%)
Коротких трейдов:
40 (42.55%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
6.17 USD
Средняя прибыль:
11.00 USD
Средний убыток:
-23.91 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-23.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.90 USD (1)
Прирост в месяц:
39.34%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
126.82 USD (8.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.37% (126.82 USD)
По эквити:
4.94% (51.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|580
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.88 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +191.86 USD
Макс. убыток в серии: -23.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GlobalPrime-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
68%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
94%
94
86%
2%
2.86
6.17
USD
USD
12%
1:500