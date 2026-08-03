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Сигналы / MetaTrader 5 / EAGoldProV9
Minh Tu Nguyen

EAGoldProV9

Minh Tu Nguyen
Minh Tu Nguyen

Minh Tu Nguyen

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 68%
GlobalPrime-Trade
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
81 (86.17%)
Убыточных трейдов:
13 (13.83%)
Лучший трейд:
56.88 USD
Худший трейд:
-49.90 USD
Общая прибыль:
891.23 USD (18 082 pips)
Общий убыток:
-310.85 USD (6 543 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (191.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
207.42 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
1.57%
Макс. загрузка депозита:
4.39%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
4.58
Длинных трейдов:
54 (57.45%)
Коротких трейдов:
40 (42.55%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
6.17 USD
Средняя прибыль:
11.00 USD
Средний убыток:
-23.91 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-23.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.90 USD (1)
Прирост в месяц:
39.34%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
126.82 USD (8.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.37% (126.82 USD)
По эквити:
4.94% (51.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 580
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.88 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +191.86 USD
Макс. убыток в серии: -23.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GlobalPrime-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.03 07:04
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 07:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EAGoldProV9
500 USD в месяц
68%
0
0
USD
1.1K
USD
7
94%
94
86%
2%
2.86
6.17
USD
12%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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