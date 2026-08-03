- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
96
盈利交易:
83 (86.45%)
亏损交易:
13 (13.54%)
最好交易:
56.88 USD
最差交易:
-49.90 USD
毛利:
915.33 USD (18 563 pips)
毛利亏损:
-310.85 USD (6 543 pips)
最大连续赢利:
19 (215.96 USD)
最大连续盈利:
215.96 USD (19)
夏普比率:
0.42
交易活动:
1.57%
最大入金加载:
4.39%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
4.77
长期交易:
54 (56.25%)
短期交易:
42 (43.75%)
利润因子:
2.94
预期回报:
6.30 USD
平均利润:
11.03 USD
平均损失:
-23.91 USD
最大连续失误:
2 (-23.90 USD)
最大连续亏损:
-49.90 USD (1)
每月增长:
31.76%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
126.82 USD (8.31%)
相对跌幅:
结余:
12.37% (126.82 USD)
净值:
4.94% (51.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|604
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56.88 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +215.96 USD
最大连续亏损: -23.90 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
71%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
94%
96
86%
2%
2.94
6.30
USD
USD
12%
1:500