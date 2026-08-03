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Сигналы / MetaTrader 5 / Aryan Forex
Zahra Asadian

Aryan Forex

Zahra Asadian
Zahra Asadian

Zahra Asadian

We have been providing expert Forex trading services and educational resources since 2006. With years of experience in the industry, our goal is to support traders with advanced tools, professional guidance, and personalized solutions to help them reach their financial goals.
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 13%
TradeMaxGlobal-Live
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
27 (87.09%)
Убыточных трейдов:
4 (12.90%)
Лучший трейд:
31.83 USD
Худший трейд:
-9.95 USD
Общая прибыль:
128.05 USD (8 297 pips)
Общий убыток:
-25.81 USD (2 389 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (118.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.92 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
41.40%
Макс. загрузка депозита:
6.53%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
4.99
Длинных трейдов:
27 (87.10%)
Коротких трейдов:
4 (12.90%)
Профит фактор:
4.96
Мат. ожидание:
3.30 USD
Средняя прибыль:
4.74 USD
Средний убыток:
-6.45 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.95 USD (1)
Прирост в месяц:
12.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.49 USD (2.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.23% (20.49 USD)
По эквити:
40.19% (363.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.83 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +118.92 USD
Макс. убыток в серии: -9.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.74 × 53
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real8
5.00 × 7
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
9.37 × 2634
FusionMarkets-Live
10.00 × 4
Exness-MT5Real34
13.40 × 111
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-6
21.29 × 509
BlackBullMarkets-Live
26.00 × 1
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Trading is based on price action, supported by a fully back-tested Forex system with clearly defined TP and SL levels. I strictly follow risk management and capital preservation, as long-term consistency in the market comes from disciplined money management. The focus is on steady, low-risk, and well-controlled trades, avoiding emotional decisions and unnecessary leverage. Quality over quantity is the foundation of this approach. Every trade is carefully analyzed before execution, and continuous improvement is part of the strategy. Transparency and reliability are key principles in my trading philosophy. View my past trading history on this profile.
Нет отзывов
2026.08.11 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 06:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.10 23:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 09:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 10:05
Share of trading days is too low
2026.08.03 10:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 06:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 06:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 06:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.03 06:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 06:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aryan Forex
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
902
USD
2
0%
31
87%
41%
4.96
3.30
USD
40%
1:400
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