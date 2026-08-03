- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
27 (87.09%)
Убыточных трейдов:
4 (12.90%)
Лучший трейд:
31.83 USD
Худший трейд:
-9.95 USD
Общая прибыль:
128.05 USD (8 297 pips)
Общий убыток:
-25.81 USD (2 389 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (118.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.92 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
41.40%
Макс. загрузка депозита:
6.53%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
4.99
Длинных трейдов:
27 (87.10%)
Коротких трейдов:
4 (12.90%)
Профит фактор:
4.96
Мат. ожидание:
3.30 USD
Средняя прибыль:
4.74 USD
Средний убыток:
-6.45 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.95 USD (1)
Прирост в месяц:
12.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.49 USD (2.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.23% (20.49 USD)
По эквити:
40.19% (363.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.83 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +118.92 USD
Макс. убыток в серии: -9.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.74 × 53
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.37 × 2634
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
|
BlackBullMarkets-Live
|26.00 × 1
Trading is based on price action, supported by a fully back-tested Forex system with clearly defined TP and SL levels. I strictly follow risk management and capital preservation, as long-term consistency in the market comes from disciplined money management. The focus is on steady, low-risk, and well-controlled trades, avoiding emotional decisions and unnecessary leverage. Quality over quantity is the foundation of this approach. Every trade is carefully analyzed before execution, and continuous improvement is part of the strategy. Transparency and reliability are key principles in my trading philosophy. View my past trading history on this profile.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
902
USD
USD
2
0%
31
87%
41%
4.96
3.30
USD
USD
40%
1:400