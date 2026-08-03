当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
43 (86.00%)
亏损交易:
7 (14.00%)
最好交易:
31.83 USD
最差交易:
-9.95 USD
毛利:
192.72 USD (12 643 pips)
毛利亏损:
-36.11 USD (3 403 pips)
最大连续赢利:
19 (118.92 USD)
最大连续盈利:
118.92 USD (19)
夏普比率:
0.47
交易活动:
55.79%
最大入金加载:
6.53%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
5.91
长期交易:
44 (88.00%)
短期交易:
6 (12.00%)
利润因子:
5.34
预期回报:
3.13 USD
平均利润:
4.48 USD
平均损失:
-5.16 USD
最大连续失误:
2 (-9.81 USD)
最大连续亏损:
-9.95 USD (1)
每月增长:
19.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
26.49 USD (2.88%)
相对跌幅:
结余:
2.86% (26.25 USD)
净值:
44.50% (425.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.83 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +118.92 USD
最大连续亏损: -9.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.74 × 53
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.18 × 2734
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
|
BlackBullMarkets-Live
|26.00 × 1
Trading is based on price action, supported by a fully back-tested Forex system with clearly defined TP and SL levels. I strictly follow risk management and capital preservation, as long-term consistency in the market comes from disciplined money management. The focus is on steady, low-risk, and well-controlled trades, avoiding emotional decisions and unnecessary leverage. Quality over quantity is the foundation of this approach. Every trade is carefully analyzed before execution, and continuous improvement is part of the strategy. Transparency and reliability are key principles in my trading philosophy. View my past trading history on this profile.
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