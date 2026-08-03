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Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
132 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
17.48 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
1 000.84 EUR (8 984 pips)
Общий убыток:
-79.25 EUR
Макс. серия выигрышей:
132 (1 000.84 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 000.84 EUR (132)
Коэффициент Шарпа:
5.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
16.69%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
103
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
239.37
Длинных трейдов:
110 (83.33%)
Коротких трейдов:
22 (16.67%)
Профит фактор:
12.63
Мат. ожидание:
7.58 EUR
Средняя прибыль:
7.58 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
30.94%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.94 EUR
Максимальная:
3.85 EUR (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.10% (2.94 EUR)
По эквити:
20.55% (765.24 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|11
|CADJPY
|8
|GBPCHF
|8
|CADCHF
|8
|AUDJPY
|8
|USDCHF
|7
|AUDNZD
|7
|NZDJPY
|7
|AUDCAD
|7
|EURUSD
|6
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|EURCHF
|6
|USDCAD
|5
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|5
|EURGBP
|5
|USDSGD
|4
|NZDCHF
|4
|GBPCAD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|81
|CADJPY
|59
|GBPCHF
|64
|CADCHF
|72
|AUDJPY
|61
|USDCHF
|69
|AUDNZD
|51
|NZDJPY
|62
|AUDCAD
|52
|EURUSD
|46
|USDJPY
|60
|GBPJPY
|46
|CHFJPY
|46
|EURCHF
|46
|USDCAD
|33
|EURAUD
|39
|AUDCHF
|43
|EURGBP
|47
|USDSGD
|32
|NZDCHF
|31
|GBPCAD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|946
|CADJPY
|648
|GBPCHF
|346
|CADCHF
|385
|AUDJPY
|648
|USDCHF
|316
|AUDNZD
|594
|NZDJPY
|642
|AUDCAD
|500
|EURUSD
|303
|USDJPY
|598
|GBPJPY
|500
|CHFJPY
|504
|EURCHF
|251
|USDCAD
|352
|EURAUD
|379
|AUDCHF
|212
|EURGBP
|221
|USDSGD
|259
|NZDCHF
|166
|GBPCAD
|214
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.48 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 132
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 000.84 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.38 × 89
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
3.9K
EUR
EUR
2
99%
132
100%
100%
12.62
7.58
EUR
EUR
21%
1:500