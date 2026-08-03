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Сигналы / MetaTrader 5 / ALGARFER
Alberto Garcia Fernandez

ALGARFER

Alberto Garcia Fernandez
Alberto Garcia Fernandez

Alberto Garcia Fernandez

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 31%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
132 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
17.48 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
1 000.84 EUR (8 984 pips)
Общий убыток:
-79.25 EUR
Макс. серия выигрышей:
132 (1 000.84 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 000.84 EUR (132)
Коэффициент Шарпа:
5.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
16.69%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
103
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
239.37
Длинных трейдов:
110 (83.33%)
Коротких трейдов:
22 (16.67%)
Профит фактор:
12.63
Мат. ожидание:
7.58 EUR
Средняя прибыль:
7.58 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
30.94%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.94 EUR
Максимальная:
3.85 EUR (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.10% (2.94 EUR)
По эквити:
20.55% (765.24 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 11
CADJPY 8
GBPCHF 8
CADCHF 8
AUDJPY 8
USDCHF 7
AUDNZD 7
NZDJPY 7
AUDCAD 7
EURUSD 6
USDJPY 6
GBPJPY 6
CHFJPY 6
EURCHF 6
USDCAD 5
EURAUD 5
AUDCHF 5
EURGBP 5
USDSGD 4
NZDCHF 4
GBPCAD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 81
CADJPY 59
GBPCHF 64
CADCHF 72
AUDJPY 61
USDCHF 69
AUDNZD 51
NZDJPY 62
AUDCAD 52
EURUSD 46
USDJPY 60
GBPJPY 46
CHFJPY 46
EURCHF 46
USDCAD 33
EURAUD 39
AUDCHF 43
EURGBP 47
USDSGD 32
NZDCHF 31
GBPCAD 21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 946
CADJPY 648
GBPCHF 346
CADCHF 385
AUDJPY 648
USDCHF 316
AUDNZD 594
NZDJPY 642
AUDCAD 500
EURUSD 303
USDJPY 598
GBPJPY 500
CHFJPY 504
EURCHF 251
USDCAD 352
EURAUD 379
AUDCHF 212
EURGBP 221
USDSGD 259
NZDCHF 166
GBPCAD 214
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.48 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 132
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 000.84 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.38 × 89
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Нет отзывов
2026.08.04 01:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 05:04
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.08.03 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 05:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ALGARFER
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
3.9K
EUR
2
99%
132
100%
100%
12.62
7.58
EUR
21%
1:500
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