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Signals / MetaTrader 5 / ALGARFER
Alberto Garcia Fernandez

ALGARFER

Alberto Garcia Fernandez
Alberto Garcia Fernandez

Alberto Garcia Fernandez

0 reviews
Reliability
1 week
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 24%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
107
Profit Trades:
107 (100.00%)
Loss Trades:
0 (0.00%)
Best trade:
17.48 EUR
Worst trade:
0.00 EUR
Gross Profit:
788.66 EUR (7 535 pips)
Gross Loss:
-65.55 EUR
Maximum consecutive wins:
107 (788.66 EUR)
Maximal consecutive profit:
788.66 EUR (107)
Sharpe Ratio:
4.80
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
16.69%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
121
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
187.82
Long Trades:
90 (84.11%)
Short Trades:
17 (15.89%)
Profit Factor:
12.03
Expected Payoff:
7.37 EUR
Average Profit:
7.37 EUR
Average Loss:
0.00 EUR
Maximum consecutive losses:
0 (0.00 EUR)
Maximal consecutive loss:
0.00 EUR (0)
Monthly growth:
24.38%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
2.94 EUR
Maximal:
3.85 EUR (0.12%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.10% (2.94 EUR)
By Equity:
16.02% (586.25 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 9
CADJPY 8
AUDJPY 7
AUDCAD 7
AUDNZD 6
CHFJPY 6
CADCHF 6
USDCAD 5
USDJPY 5
GBPJPY 5
GBPCHF 5
EURAUD 5
NZDJPY 5
USDCHF 4
USDSGD 4
EURCHF 4
AUDCHF 4
EURUSD 3
NZDCHF 3
EURGBP 3
GBPCAD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 65
CADJPY 59
AUDJPY 53
AUDCAD 52
AUDNZD 42
CHFJPY 46
CADCHF 55
USDCAD 33
USDJPY 50
GBPJPY 38
GBPCHF 36
EURAUD 39
NZDJPY 45
USDCHF 40
USDSGD 32
EURCHF 28
AUDCHF 33
EURUSD 22
NZDCHF 22
EURGBP 25
GBPCAD 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 779
CADJPY 648
AUDJPY 566
AUDCAD 500
AUDNZD 507
CHFJPY 504
CADCHF 301
USDCAD 352
USDJPY 508
GBPJPY 419
GBPCHF 210
EURAUD 379
NZDJPY 475
USDCHF 188
USDSGD 259
EURCHF 160
AUDCHF 167
EURUSD 154
NZDCHF 125
EURGBP 120
GBPCAD 214
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +17.48 EUR
Worst trade: -0 EUR
Maximum consecutive wins: 107
Maximum consecutive losses: 0
Maximal consecutive profit: +788.66 EUR
Maximal consecutive loss: -0.00 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5-3
0.33 × 82
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No reviews
2026.08.04 01:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 05:04
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.08.03 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 05:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
ALGARFER
30 USD per month
24%
0
0
USD
3.7K
EUR
1
99%
107
100%
100%
12.03
7.37
EUR
16%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.