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Alberto Garcia Fernandez

ALGARFER

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174 (100.00%)
亏损交易:
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最好交易:
17.48 EUR
最差交易:
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毛利:
1 379.61 EUR (11 502 pips)
毛利亏损:
-108.39 EUR
最大连续赢利:
174 (1 379.61 EUR)
最大连续盈利:
1 379.61 EUR (174)
夏普比率:
5.70
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
16.69%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
116
平均持有时间:
10 小时
采收率:
325.95
长期交易:
144 (82.76%)
短期交易:
30 (17.24%)
利润因子:
12.73
预期回报:
7.93 EUR
平均利润:
7.93 EUR
平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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每月增长:
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算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.94 EUR
最大值:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 14
GBPCHF 12
CADCHF 12
USDCHF 11
AUDNZD 11
EURUSD 10
AUDJPY 10
AUDCHF 10
CADJPY 9
EURCHF 9
USDJPY 8
GBPJPY 7
EURAUD 7
NZDJPY 7
AUDCAD 7
EURGBP 7
CHFJPY 6
USDCAD 5
USDSGD 4
NZDCHF 4
GBPCAD 3
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 107
GBPCHF 109
CADCHF 108
USDCHF 106
AUDNZD 87
EURUSD 81
AUDJPY 79
AUDCHF 91
CADJPY 68
EURCHF 79
USDJPY 78
GBPJPY 55
EURAUD 58
NZDJPY 62
AUDCAD 52
EURGBP 68
CHFJPY 46
USDCAD 33
USDSGD 32
NZDCHF 31
GBPCAD 21
EURJPY 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 1.2K
GBPCHF 528
CADCHF 552
USDCHF 486
AUDNZD 953
EURUSD 508
AUDJPY 811
AUDCHF 436
CADJPY 730
EURCHF 389
USDJPY 761
GBPJPY 581
EURAUD 536
NZDJPY 642
AUDCAD 500
EURGBP 307
CHFJPY 504
USDCAD 352
USDSGD 259
NZDCHF 166
GBPCAD 214
EURJPY 81
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
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2026.08.04 01:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 05:04
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.08.03 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 05:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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