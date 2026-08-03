- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
174
盈利交易:
174 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
17.48 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
1 379.61 EUR (11 502 pips)
毛利亏损:
-108.39 EUR
最大连续赢利:
174 (1 379.61 EUR)
最大连续盈利:
1 379.61 EUR (174)
夏普比率:
5.70
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
16.69%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
116
平均持有时间:
10 小时
采收率:
325.95
长期交易:
144 (82.76%)
短期交易:
30 (17.24%)
利润因子:
12.73
预期回报:
7.93 EUR
平均利润:
7.93 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
42.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.94 EUR
最大值:
3.90 EUR (0.10%)
相对跌幅:
结余:
0.10% (2.94 EUR)
净值:
20.55% (765.24 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|14
|GBPCHF
|12
|CADCHF
|12
|USDCHF
|11
|AUDNZD
|11
|EURUSD
|10
|AUDJPY
|10
|AUDCHF
|10
|CADJPY
|9
|EURCHF
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|EURAUD
|7
|NZDJPY
|7
|AUDCAD
|7
|EURGBP
|7
|CHFJPY
|6
|USDCAD
|5
|USDSGD
|4
|NZDCHF
|4
|GBPCAD
|3
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|107
|GBPCHF
|109
|CADCHF
|108
|USDCHF
|106
|AUDNZD
|87
|EURUSD
|81
|AUDJPY
|79
|AUDCHF
|91
|CADJPY
|68
|EURCHF
|79
|USDJPY
|78
|GBPJPY
|55
|EURAUD
|58
|NZDJPY
|62
|AUDCAD
|52
|EURGBP
|68
|CHFJPY
|46
|USDCAD
|33
|USDSGD
|32
|NZDCHF
|31
|GBPCAD
|21
|EURJPY
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|1.2K
|GBPCHF
|528
|CADCHF
|552
|USDCHF
|486
|AUDNZD
|953
|EURUSD
|508
|AUDJPY
|811
|AUDCHF
|436
|CADJPY
|730
|EURCHF
|389
|USDJPY
|761
|GBPJPY
|581
|EURAUD
|536
|NZDJPY
|642
|AUDCAD
|500
|EURGBP
|307
|CHFJPY
|504
|USDCAD
|352
|USDSGD
|259
|NZDCHF
|166
|GBPCAD
|214
|EURJPY
|81
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.48 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 174
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +1 379.61 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
43%
0
0
USD
USD
4.3K
EUR
EUR
2
99%
174
100%
100%
12.72
7.93
EUR
EUR
21%
1:500