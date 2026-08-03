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Сигналы / MetaTrader 4 / Fx Swing
Tien Than Nguyen

Fx Swing

Tien Than Nguyen
Tien Than Nguyen

Tien Than Nguyen

0 отзывов
Надежность
127 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 899%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 118
Прибыльных трейдов:
6 935 (68.54%)
Убыточных трейдов:
3 183 (31.46%)
Лучший трейд:
2 979.06 USD
Худший трейд:
-893.89 USD
Общая прибыль:
89 865.53 USD (1 235 621 pips)
Общий убыток:
-45 459.00 USD (1 374 721 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (22.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 485.18 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.36%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.41
Длинных трейдов:
5 082 (50.23%)
Коротких трейдов:
5 036 (49.77%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
4.39 USD
Средняя прибыль:
12.96 USD
Средний убыток:
-14.28 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 015.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 329.89 USD (6)
Прирост в месяц:
2.04%
Годовой прогноз:
24.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.50 USD
Максимальная:
2 411.89 USD (13.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.33% (2 411.89 USD)
По эквити:
5.47% (787.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD-P 2048
GBPUSD-P 1934
GBPCAD-P 1783
USDCHF-P 1468
NZDUSD-P 1455
GBPCHF-P 1423
XAUUSD-P 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD-P 8.2K
GBPUSD-P 12K
GBPCAD-P 7.8K
USDCHF-P 8.8K
NZDUSD-P 4.3K
GBPCHF-P 3.5K
XAUUSD-P -69
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD-P -13K
GBPUSD-P -24K
GBPCAD-P -46K
USDCHF-P -17K
NZDUSD-P -9.8K
GBPCHF-P -23K
XAUUSD-P -2.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 979.06 USD
Худший трейд: -894 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +22.14 USD
Макс. убыток в серии: -1 015.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fx Swing
30 USD в месяц
899%
0
0
USD
14K
USD
127
99%
10 118
68%
100%
1.97
4.39
USD
18%
1:500
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