- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 118
Прибыльных трейдов:
6 935 (68.54%)
Убыточных трейдов:
3 183 (31.46%)
Лучший трейд:
2 979.06 USD
Худший трейд:
-893.89 USD
Общая прибыль:
89 865.53 USD (1 235 621 pips)
Общий убыток:
-45 459.00 USD (1 374 721 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (22.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 485.18 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.36%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.41
Длинных трейдов:
5 082 (50.23%)
Коротких трейдов:
5 036 (49.77%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
4.39 USD
Средняя прибыль:
12.96 USD
Средний убыток:
-14.28 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 015.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 329.89 USD (6)
Прирост в месяц:
2.04%
Годовой прогноз:
24.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.50 USD
Максимальная:
2 411.89 USD (13.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.33% (2 411.89 USD)
По эквити:
5.47% (787.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD-P
|2048
|GBPUSD-P
|1934
|GBPCAD-P
|1783
|USDCHF-P
|1468
|NZDUSD-P
|1455
|GBPCHF-P
|1423
|XAUUSD-P
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD-P
|8.2K
|GBPUSD-P
|12K
|GBPCAD-P
|7.8K
|USDCHF-P
|8.8K
|NZDUSD-P
|4.3K
|GBPCHF-P
|3.5K
|XAUUSD-P
|-69
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD-P
|-13K
|GBPUSD-P
|-24K
|GBPCAD-P
|-46K
|USDCHF-P
|-17K
|NZDUSD-P
|-9.8K
|GBPCHF-P
|-23K
|XAUUSD-P
|-2.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 979.06 USD
Худший трейд: -894 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +22.14 USD
Макс. убыток в серии: -1 015.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
899%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
127
99%
10 118
68%
100%
1.97
4.39
USD
USD
18%
1:500