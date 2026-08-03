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Tien Than Nguyen

Fx Swing

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10 130
盈利交易:
6 944 (68.54%)
亏损交易:
3 186 (31.45%)
最好交易:
2 979.06 USD
最差交易:
-893.89 USD
毛利:
89 882.52 USD (1 236 727 pips)
毛利亏损:
-45 459.97 USD (1 374 799 pips)
最大连续赢利:
19 (22.14 USD)
最大连续盈利:
7 485.18 USD (13)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.36%
最近交易:
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每周交易:
38
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.42
长期交易:
5 087 (50.22%)
短期交易:
5 043 (49.78%)
利润因子:
1.98
预期回报:
4.39 USD
平均利润:
12.94 USD
平均损失:
-14.27 USD
最大连续失误:
9 (-1 015.17 USD)
最大连续亏损:
-2 329.89 USD (6)
每月增长:
2.08%
年度预测:
25.30%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
26.50 USD
最大值:
2 411.89 USD (13.29%)
相对跌幅:
结余:
18.33% (2 411.89 USD)
净值:
6.52% (940.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD-P 2052
GBPUSD-P 1934
GBPCAD-P 1783
USDCHF-P 1468
NZDUSD-P 1460
GBPCHF-P 1426
XAUUSD-P 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD-P 8.2K
GBPUSD-P 12K
GBPCAD-P 7.8K
USDCHF-P 8.8K
NZDUSD-P 4.3K
GBPCHF-P 3.5K
XAUUSD-P -69
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD-P -13K
GBPUSD-P -24K
GBPCAD-P -46K
USDCHF-P -17K
NZDUSD-P -9.4K
GBPCHF-P -23K
XAUUSD-P -2.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
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最好交易: +2 979.06 USD
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最大连续盈利: +22.14 USD
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