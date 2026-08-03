- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10 130
盈利交易:
6 944 (68.54%)
亏损交易:
3 186 (31.45%)
最好交易:
2 979.06 USD
最差交易:
-893.89 USD
毛利:
89 882.52 USD (1 236 727 pips)
毛利亏损:
-45 459.97 USD (1 374 799 pips)
最大连续赢利:
19 (22.14 USD)
最大连续盈利:
7 485.18 USD (13)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.36%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.42
长期交易:
5 087 (50.22%)
短期交易:
5 043 (49.78%)
利润因子:
1.98
预期回报:
4.39 USD
平均利润:
12.94 USD
平均损失:
-14.27 USD
最大连续失误:
9 (-1 015.17 USD)
最大连续亏损:
-2 329.89 USD (6)
每月增长:
2.08%
年度预测:
25.30%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
26.50 USD
最大值:
2 411.89 USD (13.29%)
相对跌幅:
结余:
18.33% (2 411.89 USD)
净值:
6.52% (940.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD-P
|2052
|GBPUSD-P
|1934
|GBPCAD-P
|1783
|USDCHF-P
|1468
|NZDUSD-P
|1460
|GBPCHF-P
|1426
|XAUUSD-P
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD-P
|8.2K
|GBPUSD-P
|12K
|GBPCAD-P
|7.8K
|USDCHF-P
|8.8K
|NZDUSD-P
|4.3K
|GBPCHF-P
|3.5K
|XAUUSD-P
|-69
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD-P
|-13K
|GBPUSD-P
|-24K
|GBPCAD-P
|-46K
|USDCHF-P
|-17K
|NZDUSD-P
|-9.4K
|GBPCHF-P
|-23K
|XAUUSD-P
|-2.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 979.06 USD
最差交易: -894 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +22.14 USD
最大连续亏损: -1 015.17 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
900%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
127
99%
10 130
68%
100%
1.97
4.39
USD
USD
18%
1:500