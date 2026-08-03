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Сигналы / MetaTrader 5 / Mission Imposible
Widiyansyah Muhammad Kahfi

Mission Imposible

Widiyansyah Muhammad Kahfi
Widiyansyah Muhammad Kahfi

Widiyansyah Muhammad Kahfi

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 29%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
40 (68.96%)
Убыточных трейдов:
18 (31.03%)
Лучший трейд:
896.80 USD
Худший трейд:
-276.60 USD
Общая прибыль:
5 760.80 USD (24 269 pips)
Общий убыток:
-2 859.00 USD (10 085 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 240.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 702.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
11.43%
Макс. загрузка депозита:
11.21%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.08
Длинных трейдов:
26 (44.83%)
Коротких трейдов:
32 (55.17%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
50.03 USD
Средняя прибыль:
144.02 USD
Средний убыток:
-158.83 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-421.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-477.30 USD (2)
Прирост в месяц:
29.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
366.80 USD
Максимальная:
943.60 USD (8.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.32% (942.60 USD)
По эквити:
8.65% (1 090.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.dmb 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.dmb 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.dmb 14K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +896.80 USD
Худший трейд: -277 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 240.80 USD
Макс. убыток в серии: -421.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 10:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 08:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 03:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 03:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mission Imposible
100 USD в месяц
29%
0
0
USD
13K
USD
2
0%
58
68%
11%
2.01
50.03
USD
9%
1:100
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