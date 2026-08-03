- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
40 (68.96%)
Убыточных трейдов:
18 (31.03%)
Лучший трейд:
896.80 USD
Худший трейд:
-276.60 USD
Общая прибыль:
5 760.80 USD (24 269 pips)
Общий убыток:
-2 859.00 USD (10 085 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 240.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 702.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
11.43%
Макс. загрузка депозита:
11.21%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.08
Длинных трейдов:
26 (44.83%)
Коротких трейдов:
32 (55.17%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
50.03 USD
Средняя прибыль:
144.02 USD
Средний убыток:
-158.83 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-421.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-477.30 USD (2)
Прирост в месяц:
29.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
366.80 USD
Максимальная:
943.60 USD (8.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.32% (942.60 USD)
По эквити:
8.65% (1 090.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.dmb
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.dmb
|14K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +896.80 USD
Худший трейд: -277 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 240.80 USD
Макс. убыток в серии: -421.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
2
0%
58
68%
11%
2.01
50.03
USD
USD
9%
1:100