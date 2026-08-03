- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
78
盈利交易:
58 (74.35%)
亏损交易:
20 (25.64%)
最好交易:
896.80 USD
最差交易:
-416.00 USD
毛利:
7 775.40 USD (29 971 pips)
毛利亏损:
-3 666.20 USD (11 926 pips)
最大连续赢利:
15 (1 633.80 USD)
最大连续盈利:
1 702.50 USD (6)
夏普比率:
0.29
交易活动:
11.50%
最大入金加载:
11.21%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
51
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.35
长期交易:
30 (38.46%)
短期交易:
48 (61.54%)
利润因子:
2.12
预期回报:
52.68 USD
平均利润:
134.06 USD
平均损失:
-183.31 USD
最大连续失误:
3 (-421.80 USD)
最大连续亏损:
-477.30 USD (2)
每月增长:
41.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
366.80 USD
最大值:
943.60 USD (8.33%)
相对跌幅:
结余:
8.32% (942.60 USD)
净值:
8.65% (1 090.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.dmb
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.dmb
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +896.80 USD
最差交易: -416 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 633.80 USD
最大连续亏损: -421.80 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
41%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
2
0%
78
74%
11%
2.12
52.68
USD
USD
9%
1:100