СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PowerPips
Ismail Hakki Delibas

PowerPips

Ismail Hakki Delibas
Ismail Hakki Delibas

Ismail Hakki Delibas

4.8 (505)
4 продукта 1 сигнал 1 тема 7 комментариев
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 17%
RoboForex-Pro
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
183 (92.42%)
Убыточных трейдов:
15 (7.58%)
Лучший трейд:
6.57 USD
Худший трейд:
-13.74 USD
Общая прибыль:
260.02 USD (36 078 pips)
Общий убыток:
-85.20 USD (11 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (33.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.10 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.19%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
201
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
12.72
Длинных трейдов:
127 (64.14%)
Коротких трейдов:
71 (35.86%)
Профит фактор:
3.05
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
1.42 USD
Средний убыток:
-5.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-13.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.74 USD (1)
Прирост в месяц:
17.48%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.74 USD (1.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.17% (13.74 USD)
По эквити:
15.20% (177.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 21
CHFJPY 16
USDJPY 16
EURJPY 14
AUDJPY 10
USDCHF 10
GBPNZD 9
CADJPY 9
CADCHF 8
EURAUD 8
EURNZD 7
NZDJPY 7
GBPAUD 7
GBPCHF 7
AUDCHF 6
GBPUSD 6
AUDUSD 5
EURGBP 5
AUDCAD 4
NZDUSD 4
EURUSD 4
EURCAD 4
USDCAD 4
GBPCAD 2
EURCHF 2
AUDNZD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 13
CHFJPY 13
USDJPY 15
EURJPY 18
AUDJPY -8
USDCHF 1
GBPNZD 9
CADJPY 0
CADCHF 8
EURAUD 11
EURNZD 9
NZDJPY 8
GBPAUD 10
GBPCHF 0
AUDCHF 8
GBPUSD 10
AUDUSD 6
EURGBP 5
AUDCAD 6
NZDUSD 6
EURUSD 6
EURCAD 4
USDCAD 6
GBPCAD 2
EURCHF 3
AUDNZD 2
NZDCHF 1
NZDCAD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 2.2K
CHFJPY 2.1K
USDJPY 2.4K
EURJPY 2.9K
AUDJPY -1.2K
USDCHF 113
GBPNZD 1.6K
CADJPY -27
CADCHF 671
EURAUD 1.6K
EURNZD 1.6K
NZDJPY 1.2K
GBPAUD 1.4K
GBPCHF 103
AUDCHF 625
GBPUSD 1K
AUDUSD 645
EURGBP 394
AUDCAD 956
NZDUSD 590
EURUSD 640
EURCAD 649
USDCAD 861
GBPCAD 311
EURCHF 221
AUDNZD 265
NZDCHF 81
NZDCAD 439
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.57 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +33.22 USD
Макс. убыток в серии: -13.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

xChief-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
MOTForex-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 16
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
PlexyTrade-Server01
0.00 × 11
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 33
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
DerivSVG-Server
0.00 × 15
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
Deriv-Server-02
0.00 × 1
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ImperialMarkets-Live
0.00 × 2
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
XMAU-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
еще 231...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.03 18:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 03:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.03 03:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 03:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PowerPips
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
1.2K
USD
2
98%
198
92%
100%
3.05
0.88
USD
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.