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- Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
183 (92.42%)
Убыточных трейдов:
15 (7.58%)
Лучший трейд:
6.57 USD
Худший трейд:
-13.74 USD
Общая прибыль:
260.02 USD (36 078 pips)
Общий убыток:
-85.20 USD (11 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (33.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.10 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.19%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
201
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
12.72
Длинных трейдов:
127 (64.14%)
Коротких трейдов:
71 (35.86%)
Профит фактор:
3.05
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
1.42 USD
Средний убыток:
-5.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-13.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.74 USD (1)
Прирост в месяц:
17.48%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.74 USD (1.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.17% (13.74 USD)
По эквити:
15.20% (177.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|21
|CHFJPY
|16
|USDJPY
|16
|EURJPY
|14
|AUDJPY
|10
|USDCHF
|10
|GBPNZD
|9
|CADJPY
|9
|CADCHF
|8
|EURAUD
|8
|EURNZD
|7
|NZDJPY
|7
|GBPAUD
|7
|GBPCHF
|7
|AUDCHF
|6
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|5
|AUDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|EURUSD
|4
|EURCAD
|4
|USDCAD
|4
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|13
|CHFJPY
|13
|USDJPY
|15
|EURJPY
|18
|AUDJPY
|-8
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|9
|CADJPY
|0
|CADCHF
|8
|EURAUD
|11
|EURNZD
|9
|NZDJPY
|8
|GBPAUD
|10
|GBPCHF
|0
|AUDCHF
|8
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|5
|AUDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|EURUSD
|6
|EURCAD
|4
|USDCAD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|3
|AUDNZD
|2
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|2.1K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|2.9K
|AUDJPY
|-1.2K
|USDCHF
|113
|GBPNZD
|1.6K
|CADJPY
|-27
|CADCHF
|671
|EURAUD
|1.6K
|EURNZD
|1.6K
|NZDJPY
|1.2K
|GBPAUD
|1.4K
|GBPCHF
|103
|AUDCHF
|625
|GBPUSD
|1K
|AUDUSD
|645
|EURGBP
|394
|AUDCAD
|956
|NZDUSD
|590
|EURUSD
|640
|EURCAD
|649
|USDCAD
|861
|GBPCAD
|311
|EURCHF
|221
|AUDNZD
|265
|NZDCHF
|81
|NZDCAD
|439
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.57 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +33.22 USD
Макс. убыток в серии: -13.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
MOTForex-Live
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 16
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 11
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 33
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
ImperialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
XMAU-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
98%
198
92%
100%
3.05
0.88
USD
USD
15%
1:500