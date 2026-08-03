- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
142
Profit Trades:
131 (92.25%)
Loss Trades:
11 (7.75%)
Best trade:
6.57 USD
Worst trade:
-11.28 USD
Gross Profit:
202.14 USD (27 834 pips)
Gross Loss:
-49.24 USD (6 227 pips)
Maximum consecutive wins:
29 (33.22 USD)
Maximal consecutive profit:
35.10 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
6.19%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
188
Avg holding time:
20 hours
Recovery Factor:
13.55
Long Trades:
79 (55.63%)
Short Trades:
63 (44.37%)
Profit Factor:
4.11
Expected Payoff:
1.08 USD
Average Profit:
1.54 USD
Average Loss:
-4.48 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-11.28 USD)
Maximal consecutive loss:
-11.28 USD (1)
Monthly growth:
15.29%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
11.28 USD (1.01%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.05% (10.96 USD)
By Equity:
11.40% (126.73 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|12
|CHFJPY
|11
|USDJPY
|10
|EURJPY
|9
|GBPNZD
|8
|USDCHF
|7
|CADCHF
|7
|EURAUD
|7
|AUDCHF
|6
|AUDUSD
|5
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|5
|GBPAUD
|5
|NZDUSD
|4
|NZDJPY
|4
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|EURGBP
|4
|USDCAD
|4
|GBPCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|8
|USDJPY
|24
|EURJPY
|13
|GBPNZD
|8
|USDCHF
|-2
|CADCHF
|7
|EURAUD
|9
|AUDCHF
|8
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|7
|CADJPY
|7
|AUDJPY
|-2
|GBPAUD
|7
|NZDUSD
|6
|NZDJPY
|4
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|8
|EURGBP
|4
|USDCAD
|6
|GBPCHF
|-3
|EURCAD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|3
|AUDNZD
|2
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|867
|CHFJPY
|1.3K
|USDJPY
|3.8K
|EURJPY
|2.1K
|GBPNZD
|1.4K
|USDCHF
|-144
|CADCHF
|590
|EURAUD
|1.4K
|AUDCHF
|625
|AUDUSD
|645
|EURNZD
|1.2K
|CADJPY
|1.1K
|AUDJPY
|-249
|GBPAUD
|1K
|NZDUSD
|590
|NZDJPY
|678
|EURUSD
|640
|GBPUSD
|776
|EURGBP
|316
|USDCAD
|861
|GBPCHF
|-154
|EURCAD
|491
|AUDCAD
|405
|GBPCAD
|311
|EURCHF
|221
|AUDNZD
|265
|NZDCHF
|81
|NZDCAD
|439
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +6.57 USD
Worst trade: -11 USD
Maximum consecutive wins: 19
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +33.22 USD
Maximal consecutive loss: -11.28 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Pro" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
MOTForex-Live
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 16
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 11
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 33
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
ImperialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
XMAU-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
15%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
97%
142
92%
100%
4.10
1.08
USD
USD
11%
1:500