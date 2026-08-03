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Signals / MetaTrader 5 / PowerPips
Ismail Hakki Delibas

PowerPips

Ismail Hakki Delibas
Ismail Hakki Delibas

Ismail Hakki Delibas

4.8 (505)
4 products 1 signal 1 topic 7 comments
0 reviews
Reliability
1 week
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 15%
RoboForex-Pro
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
142
Profit Trades:
131 (92.25%)
Loss Trades:
11 (7.75%)
Best trade:
6.57 USD
Worst trade:
-11.28 USD
Gross Profit:
202.14 USD (27 834 pips)
Gross Loss:
-49.24 USD (6 227 pips)
Maximum consecutive wins:
29 (33.22 USD)
Maximal consecutive profit:
35.10 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
6.19%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
188
Avg holding time:
20 hours
Recovery Factor:
13.55
Long Trades:
79 (55.63%)
Short Trades:
63 (44.37%)
Profit Factor:
4.11
Expected Payoff:
1.08 USD
Average Profit:
1.54 USD
Average Loss:
-4.48 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-11.28 USD)
Maximal consecutive loss:
-11.28 USD (1)
Monthly growth:
15.29%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
11.28 USD (1.01%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.05% (10.96 USD)
By Equity:
11.40% (126.73 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPJPY 12
CHFJPY 11
USDJPY 10
EURJPY 9
GBPNZD 8
USDCHF 7
CADCHF 7
EURAUD 7
AUDCHF 6
AUDUSD 5
EURNZD 5
CADJPY 5
AUDJPY 5
GBPAUD 5
NZDUSD 4
NZDJPY 4
EURUSD 4
GBPUSD 4
EURGBP 4
USDCAD 4
GBPCHF 4
EURCAD 3
AUDCAD 2
GBPCAD 2
EURCHF 2
AUDNZD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 4
CHFJPY 8
USDJPY 24
EURJPY 13
GBPNZD 8
USDCHF -2
CADCHF 7
EURAUD 9
AUDCHF 8
AUDUSD 6
EURNZD 7
CADJPY 7
AUDJPY -2
GBPAUD 7
NZDUSD 6
NZDJPY 4
EURUSD 6
GBPUSD 8
EURGBP 4
USDCAD 6
GBPCHF -3
EURCAD 3
AUDCAD 3
GBPCAD 2
EURCHF 3
AUDNZD 2
NZDCHF 1
NZDCAD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 867
CHFJPY 1.3K
USDJPY 3.8K
EURJPY 2.1K
GBPNZD 1.4K
USDCHF -144
CADCHF 590
EURAUD 1.4K
AUDCHF 625
AUDUSD 645
EURNZD 1.2K
CADJPY 1.1K
AUDJPY -249
GBPAUD 1K
NZDUSD 590
NZDJPY 678
EURUSD 640
GBPUSD 776
EURGBP 316
USDCAD 861
GBPCHF -154
EURCAD 491
AUDCAD 405
GBPCAD 311
EURCHF 221
AUDNZD 265
NZDCHF 81
NZDCAD 439
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +6.57 USD
Worst trade: -11 USD
Maximum consecutive wins: 19
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +33.22 USD
Maximal consecutive loss: -11.28 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Pro" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

xChief-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
MOTForex-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 16
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
PlexyTrade-Server01
0.00 × 11
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 33
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
DerivSVG-Server
0.00 × 15
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
Deriv-Server-02
0.00 × 1
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ImperialMarkets-Live
0.00 × 2
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
XMAU-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
231 more...
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No reviews
2026.08.03 18:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 03:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.03 03:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 03:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
PowerPips
30 USD per month
15%
0
0
USD
1.2K
USD
1
97%
142
92%
100%
4.10
1.08
USD
11%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

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