- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
273
盈利交易:
251 (91.94%)
亏损交易:
22 (8.06%)
最好交易:
6.57 USD
最差交易:
-13.74 USD
毛利:
326.74 USD (44 662 pips)
毛利亏损:
-119.62 USD (16 048 pips)
最大连续赢利:
29 (33.22 USD)
最大连续盈利:
35.10 USD (19)
夏普比率:
0.32
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.17%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
245
平均持有时间:
23 小时
采收率:
15.07
长期交易:
163 (59.71%)
短期交易:
110 (40.29%)
利润因子:
2.73
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
1.30 USD
平均损失:
-5.44 USD
最大连续失误:
1 (-13.74 USD)
最大连续亏损:
-13.74 USD (1)
每月增长:
20.71%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13.74 USD (1.17%)
相对跌幅:
结余:
1.17% (13.74 USD)
净值:
18.42% (221.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|25
|GBPNZD
|21
|USDJPY
|19
|CHFJPY
|18
|EURJPY
|15
|EURAUD
|14
|AUDJPY
|13
|CADJPY
|12
|EURNZD
|11
|USDCHF
|11
|GBPAUD
|11
|NZDJPY
|10
|GBPCHF
|10
|GBPUSD
|9
|CADCHF
|9
|AUDUSD
|8
|NZDUSD
|8
|AUDCHF
|8
|EURGBP
|7
|EURUSD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|4
|USDCAD
|4
|EURCHF
|4
|GBPCAD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|16
|GBPNZD
|9
|USDJPY
|18
|CHFJPY
|15
|EURJPY
|19
|EURAUD
|15
|AUDJPY
|-6
|CADJPY
|-9
|EURNZD
|11
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|12
|NZDJPY
|10
|GBPCHF
|-8
|GBPUSD
|12
|CADCHF
|9
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|10
|AUDCHF
|10
|EURGBP
|6
|EURUSD
|7
|NZDCAD
|9
|AUDCAD
|6
|EURCAD
|4
|USDCAD
|6
|EURCHF
|5
|GBPCAD
|3
|AUDNZD
|4
|NZDCHF
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|2.7K
|GBPNZD
|1.7K
|USDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|2.4K
|EURJPY
|3.1K
|EURAUD
|2.3K
|AUDJPY
|-871
|CADJPY
|-1.4K
|EURNZD
|2.1K
|USDCHF
|213
|GBPAUD
|1.7K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPCHF
|-520
|GBPUSD
|1.2K
|CADCHF
|749
|AUDUSD
|892
|NZDUSD
|1K
|AUDCHF
|785
|EURGBP
|467
|EURUSD
|787
|NZDCAD
|916
|AUDCAD
|956
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|649
|USDCAD
|861
|EURCHF
|371
|GBPCAD
|448
|AUDNZD
|607
|NZDCHF
|183
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.57 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +33.22 USD
最大连续亏损: -13.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
MOTForex-Live
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 16
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 11
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 33
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
ImperialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
XMAU-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
98%
273
91%
100%
2.73
0.76
USD
USD
18%
1:500