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Ismail Hakki Delibas

PowerPips

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交易:
273
盈利交易:
251 (91.94%)
亏损交易:
22 (8.06%)
最好交易:
6.57 USD
最差交易:
-13.74 USD
毛利:
326.74 USD (44 662 pips)
毛利亏损:
-119.62 USD (16 048 pips)
最大连续赢利:
29 (33.22 USD)
最大连续盈利:
35.10 USD (19)
夏普比率:
0.32
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.17%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
245
平均持有时间:
23 小时
采收率:
15.07
长期交易:
163 (59.71%)
短期交易:
110 (40.29%)
利润因子:
2.73
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
1.30 USD
平均损失:
-5.44 USD
最大连续失误:
1 (-13.74 USD)
最大连续亏损:
-13.74 USD (1)
每月增长:
20.71%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13.74 USD (1.17%)
相对跌幅:
结余:
1.17% (13.74 USD)
净值:
18.42% (221.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 25
GBPNZD 21
USDJPY 19
CHFJPY 18
EURJPY 15
EURAUD 14
AUDJPY 13
CADJPY 12
EURNZD 11
USDCHF 11
GBPAUD 11
NZDJPY 10
GBPCHF 10
GBPUSD 9
CADCHF 9
AUDUSD 8
NZDUSD 8
AUDCHF 8
EURGBP 7
EURUSD 5
NZDCAD 5
AUDCAD 4
EURCAD 4
USDCAD 4
EURCHF 4
GBPCAD 3
AUDNZD 3
NZDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 16
GBPNZD 9
USDJPY 18
CHFJPY 15
EURJPY 19
EURAUD 15
AUDJPY -6
CADJPY -9
EURNZD 11
USDCHF 2
GBPAUD 12
NZDJPY 10
GBPCHF -8
GBPUSD 12
CADCHF 9
AUDUSD 10
NZDUSD 10
AUDCHF 10
EURGBP 6
EURUSD 7
NZDCAD 9
AUDCAD 6
EURCAD 4
USDCAD 6
EURCHF 5
GBPCAD 3
AUDNZD 4
NZDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 2.7K
GBPNZD 1.7K
USDJPY 2.8K
CHFJPY 2.4K
EURJPY 3.1K
EURAUD 2.3K
AUDJPY -871
CADJPY -1.4K
EURNZD 2.1K
USDCHF 213
GBPAUD 1.7K
NZDJPY 1.5K
GBPCHF -520
GBPUSD 1.2K
CADCHF 749
AUDUSD 892
NZDUSD 1K
AUDCHF 785
EURGBP 467
EURUSD 787
NZDCAD 916
AUDCAD 956
EURCAD 649
USDCAD 861
EURCHF 371
GBPCAD 448
AUDNZD 607
NZDCHF 183
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
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最好交易: +6.57 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
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最大连续亏损: -13.74 USD

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ICMarketsEU-MT5-5
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MOTForex-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live
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Exness-MT5Real28
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 16
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
PlexyTrade-Server01
0.00 × 11
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 33
CudraniaCapital-Real
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DerivSVG-Server
0.00 × 15
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
Deriv-Server-02
0.00 × 1
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
ImperialMarkets-Live
0.00 × 2
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
XMAU-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
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2026.08.03 18:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 03:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.03 03:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 03:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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1.2K
USD
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273
91%
100%
2.73
0.76
USD
18%
1:500
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