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Сигналы / MetaTrader 5 / Pro Scalps
Sean Buckle

Pro Scalps

Sean Buckle
Sean Buckle

Sean Buckle

5 комментариев
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 1%
iFunds-Server
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
47 (77.04%)
Убыточных трейдов:
14 (22.95%)
Лучший трейд:
65.91 USD
Худший трейд:
-102.73 USD
Общая прибыль:
670.61 USD (9 523 pips)
Общий убыток:
-576.58 USD (3 983 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (109.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.79 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
66.27%
Макс. загрузка депозита:
18.78%
Последний трейд:
39 минут
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
30 (49.18%)
Коротких трейдов:
31 (50.82%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
14.27 USD
Средний убыток:
-41.18 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-82.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.73 USD (1)
Прирост в месяц:
0.94%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.56 USD
Максимальная:
242.96 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.40% (242.96 USD)
По эквити:
1.48% (148.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 17
GBPUSD 10
USDJPY 8
USDCHF 8
NZDUSD 5
EURUSD 5
AUDUSD 3
XAUUSD 3
NAS100 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 13
GBPUSD -1
USDJPY 89
USDCHF -104
NZDUSD -31
EURUSD -14
AUDUSD 53
XAUUSD 101
NAS100 -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD -63
GBPUSD 8
USDJPY 261
USDCHF -156
NZDUSD 92
EURUSD -142
AUDUSD 149
XAUUSD 6.6K
NAS100 -1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.91 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +109.17 USD
Макс. убыток в серии: -82.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

8-12 instruments. Scalping to intra-day positions. Stops and limits are either executed internally (not displayed) or pre-set and trailing. Each position risks .5% of balance. 
Нет отзывов
2026.08.07 10:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 01:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 00:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 12:40
Share of trading days is too low
2026.08.03 12:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 03:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 03:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 03:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.03 03:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 03:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pro Scalps
35 USD в месяц
1%
0
0
USD
10K
USD
2
90%
61
77%
66%
1.16
1.54
USD
2%
1:100
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