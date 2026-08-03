- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
47 (77.04%)
Убыточных трейдов:
14 (22.95%)
Лучший трейд:
65.91 USD
Худший трейд:
-102.73 USD
Общая прибыль:
670.61 USD (9 523 pips)
Общий убыток:
-576.58 USD (3 983 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (109.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.79 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
66.27%
Макс. загрузка депозита:
18.78%
Последний трейд:
39 минут
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
30 (49.18%)
Коротких трейдов:
31 (50.82%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
14.27 USD
Средний убыток:
-41.18 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-82.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.73 USD (1)
Прирост в месяц:
0.94%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.56 USD
Максимальная:
242.96 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.40% (242.96 USD)
По эквити:
1.48% (148.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|17
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|8
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|5
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|3
|XAUUSD
|3
|NAS100
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|-1
|USDJPY
|89
|USDCHF
|-104
|NZDUSD
|-31
|EURUSD
|-14
|AUDUSD
|53
|XAUUSD
|101
|NAS100
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|-63
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|261
|USDCHF
|-156
|NZDUSD
|92
|EURUSD
|-142
|AUDUSD
|149
|XAUUSD
|6.6K
|NAS100
|-1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +65.91 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +109.17 USD
Макс. убыток в серии: -82.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
8-12 instruments. Scalping to intra-day positions. Stops and limits are either executed internally (not displayed) or pre-set and trailing. Each position risks .5% of balance.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
90%
61
77%
66%
1.16
1.54
USD
USD
2%
1:100