- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
107
盈利交易:
78 (72.89%)
亏损交易:
29 (27.10%)
最好交易:
65.91 USD
最差交易:
-102.73 USD
毛利:
1 215.83 USD (11 302 pips)
毛利亏损:
-1 384.38 USD (8 452 pips)
最大连续赢利:
11 (190.98 USD)
最大连续盈利:
190.98 USD (11)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
71.76%
最大入金加载:
19.27%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
99
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.45
长期交易:
54 (50.47%)
短期交易:
53 (49.53%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-1.58 USD
平均利润:
15.59 USD
平均损失:
-47.74 USD
最大连续失误:
3 (-135.23 USD)
最大连续亏损:
-135.23 USD (3)
每月增长:
-1.69%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
178.01 USD
最大值:
372.33 USD (3.65%)
相对跌幅:
结余:
3.65% (372.33 USD)
净值:
1.48% (148.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|27
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|15
|USDCHF
|12
|NZDUSD
|10
|XAUUSD
|8
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|4
|NAS100
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|39
|USDJPY
|-125
|GBPUSD
|24
|USDCHF
|-123
|NZDUSD
|-17
|XAUUSD
|20
|EURUSD
|-44
|AUDUSD
|70
|NAS100
|-12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|17
|USDJPY
|-391
|GBPUSD
|88
|USDCHF
|-186
|NZDUSD
|150
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|-232
|AUDUSD
|195
|NAS100
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.91 USD
最差交易: -103 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +190.98 USD
最大连续亏损: -135.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 iFunds-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
8-12 instruments. Scalping to intra-day positions. Stops and limits are either executed internally (not displayed) or pre-set and trailing. Each position risks .5% of balance.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
-2%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
2
94%
107
72%
72%
0.87
-1.58
USD
USD
4%
1:100