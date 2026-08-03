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信号 / MetaTrader 5 / Pro Scalps
Sean Buckle

Pro Scalps

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交易:
107
盈利交易:
78 (72.89%)
亏损交易:
29 (27.10%)
最好交易:
65.91 USD
最差交易:
-102.73 USD
毛利:
1 215.83 USD (11 302 pips)
毛利亏损:
-1 384.38 USD (8 452 pips)
最大连续赢利:
11 (190.98 USD)
最大连续盈利:
190.98 USD (11)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
71.76%
最大入金加载:
19.27%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
99
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.45
长期交易:
54 (50.47%)
短期交易:
53 (49.53%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-1.58 USD
平均利润:
15.59 USD
平均损失:
-47.74 USD
最大连续失误:
3 (-135.23 USD)
最大连续亏损:
-135.23 USD (3)
每月增长:
-1.69%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
178.01 USD
最大值:
372.33 USD (3.65%)
相对跌幅:
结余:
3.65% (372.33 USD)
净值:
1.48% (148.82 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 27
USDJPY 22
GBPUSD 15
USDCHF 12
NZDUSD 10
XAUUSD 8
EURUSD 7
AUDUSD 4
NAS100 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD 39
USDJPY -125
GBPUSD 24
USDCHF -123
NZDUSD -17
XAUUSD 20
EURUSD -44
AUDUSD 70
NAS100 -12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD 17
USDJPY -391
GBPUSD 88
USDCHF -186
NZDUSD 150
XAUUSD 4.4K
EURUSD -232
AUDUSD 195
NAS100 -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 iFunds-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

8-12 instruments. Scalping to intra-day positions. Stops and limits are either executed internally (not displayed) or pre-set and trailing. Each position risks .5% of balance. 
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2026.08.07 10:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 01:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 00:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 12:40
Share of trading days is too low
2026.08.03 12:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 03:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 03:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 03:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.03 03:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 03:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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