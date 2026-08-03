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Сигналы / MetaTrader 5 / No DCA XAUUSD
Ngoc Vinh Dinh

No DCA XAUUSD

Ngoc Vinh Dinh
Ngoc Vinh Dinh

Ngoc Vinh Dinh

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
Exness-MT5Real38
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
11 (64.70%)
Убыточных трейдов:
6 (35.29%)
Лучший трейд:
48.39 USD
Худший трейд:
-35.08 USD
Общая прибыль:
189.32 USD (170 977 pips)
Общий убыток:
-133.14 USD (101 454 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (157.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
157.79 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
22.89%
Макс. загрузка депозита:
12.33%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
13 (76.47%)
Коротких трейдов:
4 (23.53%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
3.30 USD
Средняя прибыль:
17.21 USD
Средний убыток:
-22.19 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-58.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.96 USD (3)
Прирост в месяц:
7.03%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
101.61 USD (10.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.60% (101.61 USD)
По эквити:
3.69% (34.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 56
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.39 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +157.79 USD
Макс. убыток в серии: -58.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
7.64 × 226
RoboForex-Pro
14.00 × 3
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Lưu ý: Không cam kết lợi nhuận, trước khi tham gia đầu tư các bạn hãy tự quản lý rủi ro. Đầu tư mang tính chất rủi ro cao nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi bạn nhấn copy là bạn đã chấp nhận rủi ro Miễn trừ tất cả trách nhiệm dưới mọi hình thức

Note: No profit is guaranteed; please assess the risks yourself before investing. Investing carries a high level of risk, and anything can happen. By clicking "Copy," you accept the risks and agree to a full waiver of liability in all forms.

Live YTB: https://youtube.com/@mrsam26.04?si=-ob3mrR2cDfcR2-F


Нет отзывов
2026.08.06 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 03:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.03 03:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 03:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
No DCA XAUUSD
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
857
USD
2
17%
17
64%
23%
1.42
3.30
USD
11%
1:200
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