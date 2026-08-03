- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|56
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|7.64 × 226
|
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
Lưu ý: Không cam kết lợi nhuận, trước khi tham gia đầu tư các bạn hãy tự quản lý rủi ro. Đầu tư mang tính chất rủi ro cao nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi bạn nhấn copy là bạn đã chấp nhận rủi ro Miễn trừ tất cả trách nhiệm dưới mọi hình thức
Note: No profit is guaranteed; please assess the risks yourself before investing. Investing carries a high level of risk, and anything can happen. By clicking "Copy," you accept the risks and agree to a full waiver of liability in all forms.
Live YTB: https://youtube.com/@mrsam26.04?si=-ob3mrR2cDfcR2-F
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