- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
14 (58.33%)
亏损交易:
10 (41.67%)
最好交易:
48.39 USD
最差交易:
-35.08 USD
毛利:
236.44 USD (218 100 pips)
毛利亏损:
-177.57 USD (135 021 pips)
最大连续赢利:
8 (157.79 USD)
最大连续盈利:
157.79 USD (8)
夏普比率:
0.14
交易活动:
20.43%
最大入金加载:
12.33%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.58
长期交易:
19 (79.17%)
短期交易:
5 (20.83%)
利润因子:
1.33
预期回报:
2.45 USD
平均利润:
16.89 USD
平均损失:
-17.76 USD
最大连续失误:
3 (-58.96 USD)
最大连续亏损:
-58.96 USD (3)
每月增长:
7.36%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
101.61 USD (10.61%)
相对跌幅:
结余:
10.60% (101.61 USD)
净值:
3.69% (34.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|59
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|83K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.39 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +157.79 USD
最大连续亏损: -58.96 USD
Lưu ý: Không cam kết lợi nhuận, trước khi tham gia đầu tư các bạn hãy tự quản lý rủi ro. Đầu tư mang tính chất rủi ro cao nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi bạn nhấn copy là bạn đã chấp nhận rủi ro Miễn trừ tất cả trách nhiệm dưới mọi hình thức
Note: No profit is guaranteed; please assess the risks yourself before investing. Investing carries a high level of risk, and anything can happen. By clicking "Copy," you accept the risks and agree to a full waiver of liability in all forms.
Live YTB: https://youtube.com/@mrsam26.04?si=-ob3mrR2cDfcR2-F
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
860
USD
USD
2
20%
24
58%
20%
1.33
2.45
USD
USD
11%
1:200