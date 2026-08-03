- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
16 (33.33%)
Убыточных трейдов:
32 (66.67%)
Лучший трейд:
12.78 USD
Худший трейд:
-2.40 USD
Общая прибыль:
71.95 USD (1 519 pips)
Общий убыток:
-39.97 USD (587 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (15.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.27 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
84.34%
Макс. загрузка депозита:
43.71%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.86
Длинных трейдов:
29 (60.42%)
Коротких трейдов:
19 (39.58%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
4.50 USD
Средний убыток:
-1.25 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-7.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.45 USD (6)
Прирост в месяц:
45.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.20 USD (10.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.07% (11.20 USD)
По эквити:
24.71% (17.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|932
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.78 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +15.27 USD
Макс. убыток в серии: -7.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 32
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
DooPrime-Live 2
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.42 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.48 × 227
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EURUSD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
2
100%
48
33%
84%
1.80
0.67
USD
USD
25%
1:500