- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
56
盈利交易:
18 (32.14%)
亏损交易:
38 (67.86%)
最好交易:
12.78 USD
最差交易:
-2.40 USD
毛利:
89.30 USD (1 883 pips)
毛利亏损:
-48.22 USD (714 pips)
最大连续赢利:
3 (15.27 USD)
最大连续盈利:
15.27 USD (3)
夏普比率:
0.21
交易活动:
86.38%
最大入金加载:
43.71%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.67
长期交易:
35 (62.50%)
短期交易:
21 (37.50%)
利润因子:
1.85
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
4.96 USD
平均损失:
-1.27 USD
最大连续失误:
8 (-7.10 USD)
最大连续亏损:
-8.45 USD (6)
每月增长:
58.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11.20 USD (10.96%)
相对跌幅:
结余:
11.07% (11.20 USD)
净值:
24.71% (17.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.78 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +15.27 USD
最大连续亏损: -7.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 32
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
DooPrime-Live 2
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.42 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.48 × 227
EURUSD
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
59%
0
0
USD
USD
110
USD
USD
2
100%
56
32%
86%
1.85
0.73
USD
USD
25%
1:500