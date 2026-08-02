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Сигналы / MetaTrader 4 / Ahmad Zaenudin
Ahmad Zaenudin

Ahmad Zaenudin

Ahmad Zaenudin
Ahmad Zaenudin

Ahmad Zaenudin

0 отзывов
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -14%
MaxrichGroup-Real
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
102 (37.63%)
Убыточных трейдов:
169 (62.36%)
Лучший трейд:
317.40 USD
Худший трейд:
-188.37 USD
Общая прибыль:
13 378.05 USD (390 206 pips)
Общий убыток:
-14 675.14 USD (456 885 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 323.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 323.86 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
19.81%
Макс. загрузка депозита:
4.74%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
181 (66.79%)
Коротких трейдов:
90 (33.21%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-4.79 USD
Средняя прибыль:
131.16 USD
Средний убыток:
-86.84 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 052.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 342.47 USD (9)
Прирост в месяц:
11.47%
Годовой прогноз:
139.17%
Алготрейдинг:
26%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 874.14 USD
Максимальная:
2 971.74 USD (29.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.43% (2 971.74 USD)
По эквити:
1.72% (73.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 200
NZDUSD 9
GBPUSD 8
AUDUSD 8
EURUSD 8
NZDJPY 5
EURJPY 5
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPJPY 3
USDCAD 3
CHFJPY 3
AUDJPY 2
EURCAD 2
AUDCAD 2
USDCHF 2
EURAUD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -937
NZDUSD -176
GBPUSD -59
AUDUSD 72
EURUSD -206
NZDJPY 2
EURJPY 2
USDJPY 24
CADJPY 92
GBPJPY -8
USDCAD -14
CHFJPY -7
AUDJPY 89
EURCAD -54
AUDCAD 17
USDCHF -50
EURAUD -26
GBPNZD -26
AUDNZD -30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -66K
NZDUSD -1.2K
GBPUSD -877
AUDUSD 781
EURUSD -1.9K
NZDJPY 321
EURJPY 194
USDJPY 662
CADJPY 968
GBPJPY 124
USDCAD 245
CHFJPY 82
AUDJPY 1.2K
EURCAD -382
AUDCAD 177
USDCHF -458
EURAUD -219
GBPNZD -396
AUDNZD -116
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +317.40 USD
Худший трейд: -188 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 323.86 USD
Макс. убыток в серии: -1 052.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
еще 336...
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ahmad Zaenudin
30 USD в месяц
-14%
0
0
USD
4.8K
USD
39
26%
271
37%
20%
0.91
-4.79
USD
29%
1:50
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