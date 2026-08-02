Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AM-UK-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 12 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 3 Exness-Real33 0.00 × 2 HFMarketsSV-Live Server 16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 4 AlSalamBank-Live 0.00 × 3 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 MetasGroup-Live 0.00 × 2 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 VantageMarkets-Live 22 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 2 Larson-Demo 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 PreciseFX-Live 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 GhanaFX-Main 0.00 × 1 ACCORDUS-Server 0.00 × 1 еще 336... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика