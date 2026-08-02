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Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
102 (37.63%)
Убыточных трейдов:
169 (62.36%)
Лучший трейд:
317.40 USD
Худший трейд:
-188.37 USD
Общая прибыль:
13 378.05 USD (390 206 pips)
Общий убыток:
-14 675.14 USD (456 885 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 323.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 323.86 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
19.81%
Макс. загрузка депозита:
4.74%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
181 (66.79%)
Коротких трейдов:
90 (33.21%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-4.79 USD
Средняя прибыль:
131.16 USD
Средний убыток:
-86.84 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 052.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 342.47 USD (9)
Прирост в месяц:
11.47%
Годовой прогноз:
139.17%
Алготрейдинг:
26%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 874.14 USD
Максимальная:
2 971.74 USD (29.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.43% (2 971.74 USD)
По эквити:
1.72% (73.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|200
|NZDUSD
|9
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|8
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|5
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|3
|USDCAD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-937
|NZDUSD
|-176
|GBPUSD
|-59
|AUDUSD
|72
|EURUSD
|-206
|NZDJPY
|2
|EURJPY
|2
|USDJPY
|24
|CADJPY
|92
|GBPJPY
|-8
|USDCAD
|-14
|CHFJPY
|-7
|AUDJPY
|89
|EURCAD
|-54
|AUDCAD
|17
|USDCHF
|-50
|EURAUD
|-26
|GBPNZD
|-26
|AUDNZD
|-30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-66K
|NZDUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-877
|AUDUSD
|781
|EURUSD
|-1.9K
|NZDJPY
|321
|EURJPY
|194
|USDJPY
|662
|CADJPY
|968
|GBPJPY
|124
|USDCAD
|245
|CHFJPY
|82
|AUDJPY
|1.2K
|EURCAD
|-382
|AUDCAD
|177
|USDCHF
|-458
|EURAUD
|-219
|GBPNZD
|-396
|AUDNZD
|-116
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +317.40 USD
Худший трейд: -188 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 323.86 USD
Макс. убыток в серии: -1 052.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-14%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
39
26%
271
37%
20%
0.91
-4.79
USD
USD
29%
1:50