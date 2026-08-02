- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
274
盈利交易:
102 (37.22%)
亏损交易:
172 (62.77%)
最好交易:
317.40 USD
最差交易:
-188.37 USD
毛利:
13 378.05 USD (390 206 pips)
毛利亏损:
-14 918.26 USD (462 903 pips)
最大连续赢利:
8 (1 323.86 USD)
最大连续盈利:
1 323.86 USD (8)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
17.70%
最大入金加载:
4.74%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.52
长期交易:
184 (67.15%)
短期交易:
90 (32.85%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-5.62 USD
平均利润:
131.16 USD
平均损失:
-86.73 USD
最大连续失误:
12 (-1 052.11 USD)
最大连续亏损:
-1 342.47 USD (9)
每月增长:
3.63%
年度预测:
44.08%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
2 874.14 USD
最大值:
2 971.74 USD (29.43%)
相对跌幅:
结余:
29.43% (2 971.74 USD)
净值:
1.72% (73.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|203
|NZDUSD
|9
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|8
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|5
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|3
|USDCAD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|NZDUSD
|-176
|GBPUSD
|-59
|AUDUSD
|72
|EURUSD
|-206
|NZDJPY
|2
|EURJPY
|2
|USDJPY
|24
|CADJPY
|92
|GBPJPY
|-8
|USDCAD
|-14
|CHFJPY
|-7
|AUDJPY
|89
|EURCAD
|-54
|AUDCAD
|17
|USDCHF
|-50
|EURAUD
|-26
|GBPNZD
|-26
|AUDNZD
|-30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-72K
|NZDUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-877
|AUDUSD
|781
|EURUSD
|-1.9K
|NZDJPY
|321
|EURJPY
|194
|USDJPY
|662
|CADJPY
|968
|GBPJPY
|124
|USDCAD
|245
|CHFJPY
|82
|AUDJPY
|1.2K
|EURCAD
|-382
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|177
|USDCHF
|-458
|EURAUD
|-219
|GBPNZD
|-396
|AUDNZD
|-116
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +317.40 USD
最差交易: -188 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 323.86 USD
最大连续亏损: -1 052.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-19%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
39
25%
274
37%
18%
0.89
-5.62
USD
USD
29%
1:50