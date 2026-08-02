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Ahmad Zaenudin

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102 (37.22%)
亏损交易:
172 (62.77%)
最好交易:
317.40 USD
最差交易:
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毛利:
13 378.05 USD (390 206 pips)
毛利亏损:
-14 918.26 USD (462 903 pips)
最大连续赢利:
8 (1 323.86 USD)
最大连续盈利:
1 323.86 USD (8)
夏普比率:
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交易活动:
17.70%
最大入金加载:
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最近交易:
5 几小时前
每周交易:
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平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.52
长期交易:
184 (67.15%)
短期交易:
90 (32.85%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-5.62 USD
平均利润:
131.16 USD
平均损失:
-86.73 USD
最大连续失误:
12 (-1 052.11 USD)
最大连续亏损:
-1 342.47 USD (9)
每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
2 971.74 USD (29.43%)
相对跌幅:
结余:
29.43% (2 971.74 USD)
净值:
1.72% (73.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 203
NZDUSD 9
GBPUSD 8
AUDUSD 8
EURUSD 8
NZDJPY 5
EURJPY 5
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPJPY 3
USDCAD 3
CHFJPY 3
AUDJPY 2
EURCAD 2
AUDCAD 2
USDCHF 2
EURAUD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -1.2K
NZDUSD -176
GBPUSD -59
AUDUSD 72
EURUSD -206
NZDJPY 2
EURJPY 2
USDJPY 24
CADJPY 92
GBPJPY -8
USDCAD -14
CHFJPY -7
AUDJPY 89
EURCAD -54
AUDCAD 17
USDCHF -50
EURAUD -26
GBPNZD -26
AUDNZD -30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -72K
NZDUSD -1.2K
GBPUSD -877
AUDUSD 781
EURUSD -1.9K
NZDJPY 321
EURJPY 194
USDJPY 662
CADJPY 968
GBPJPY 124
USDCAD 245
CHFJPY 82
AUDJPY 1.2K
EURCAD -382
AUDCAD 177
USDCHF -458
EURAUD -219
GBPNZD -396
AUDNZD -116
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
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最好交易: +317.40 USD
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Pepperstone-Demo01
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PreciseFX-Live
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