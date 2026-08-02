- Прирост
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Всего трейдов:
473
Прибыльных трейдов:
171 (36.15%)
Убыточных трейдов:
302 (63.85%)
Лучший трейд:
295.61 EUR
Худший трейд:
-204.79 EUR
Общая прибыль:
12 653.88 EUR (2 206 902 pips)
Общий убыток:
-13 026.69 EUR (1 743 076 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (726.50 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 395.50 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
35.77%
Макс. загрузка депозита:
3.35%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
345 (72.94%)
Коротких трейдов:
128 (27.06%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.79 EUR
Средняя прибыль:
74.00 EUR
Средний убыток:
-43.13 EUR
Макс. серия проигрышей:
36 (-2 675.51 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 675.51 EUR (36)
Прирост в месяц:
-8.40%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
395.49 EUR
Максимальная:
3 557.40 EUR (85.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.64% (3 193.04 EUR)
По эквити:
2.17% (97.27 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100.r
|468
|BTCUSD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100.r
|-438
|BTCUSD
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100.r
|335K
|BTCUSD
|129K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +295.61 EUR
Худший трейд: -205 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 36
Макс. прибыль в серии: +726.50 EUR
Макс. убыток в серии: -2 675.51 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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VantageInternational-Live 15
|0.00 × 13
OMO Momentum is a rule based strategy for the NASDAQ 100 (NAS100)
on the 5 minute chart.
APPROACH
Entries are taken after the US session opens, once defined momentum and
direction conditions are met. At most one position per session. Trading
days are Tuesday to Friday, both long and short.
RISK MANAGEMENT
• Initial stop based on current volatility (ATR)
• Stop moved to entry once a defined profit distance is reached
• 50 percent partial close at one times the initial risk distance
• Trailing stop along a moving average
• Risk per position: 2 percent of account balance
WHAT THIS SIGNAL SHOWS
Every trade comes from automated execution with no manual intervention.
Losing periods and drawdowns are not hidden. They are part of any strategy
and are fully visible here.
DISCLAIMER
Leveraged trading carries substantial risk. Past results do not indicate
future performance. Only subscribe with capital you can afford to lose.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
157%
0
0
USD
USD
4.5K
EUR
EUR
42
82%
473
36%
36%
0.97
-0.79
EUR
EUR
60%
1:500