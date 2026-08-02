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Сигналы / MetaTrader 5 / OMO Momentum NAS100
Paul Obermoser

OMO Momentum NAS100

Paul Obermoser
Paul Obermoser

Paul Obermoser

I develop rule-based automation and risk-management tools for MetaTrader 5. My current work focuses on session-based NAS100 execution, broker contract-specification differences, and transparent Strategy Tester workflows. I publish limitations and drawdowns together with positive results and do not
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 157%
VantageMarkets-Live 10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
473
Прибыльных трейдов:
171 (36.15%)
Убыточных трейдов:
302 (63.85%)
Лучший трейд:
295.61 EUR
Худший трейд:
-204.79 EUR
Общая прибыль:
12 653.88 EUR (2 206 902 pips)
Общий убыток:
-13 026.69 EUR (1 743 076 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (726.50 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 395.50 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
35.77%
Макс. загрузка депозита:
3.35%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
345 (72.94%)
Коротких трейдов:
128 (27.06%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.79 EUR
Средняя прибыль:
74.00 EUR
Средний убыток:
-43.13 EUR
Макс. серия проигрышей:
36 (-2 675.51 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 675.51 EUR (36)
Прирост в месяц:
-8.40%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
395.49 EUR
Максимальная:
3 557.40 EUR (85.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.64% (3 193.04 EUR)
По эквити:
2.17% (97.27 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100.r 468
BTCUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100.r -438
BTCUSD 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100.r 335K
BTCUSD 129K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +295.61 EUR
Худший трейд: -205 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 36
Макс. прибыль в серии: +726.50 EUR
Макс. убыток в серии: -2 675.51 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 13
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OMO Momentum is a rule based strategy for the NASDAQ 100 (NAS100)
on the 5 minute chart.

APPROACH
Entries are taken after the US session opens, once defined momentum and
direction conditions are met. At most one position per session. Trading
days are Tuesday to Friday, both long and short.

RISK MANAGEMENT
• Initial stop based on current volatility (ATR)
• Stop moved to entry once a defined profit distance is reached
• 50 percent partial close at one times the initial risk distance
• Trailing stop along a moving average
• Risk per position: 2 percent of account balance

WHAT THIS SIGNAL SHOWS
Every trade comes from automated execution with no manual intervention.
Losing periods and drawdowns are not hidden. They are part of any strategy
and are fully visible here.

DISCLAIMER
Leveraged trading carries substantial risk. Past results do not indicate
future performance. Only subscribe with capital you can afford to lose.
Нет отзывов
2026.08.02 20:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.42% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 20:01
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OMO Momentum NAS100
30 USD в месяц
157%
0
0
USD
4.5K
EUR
42
82%
473
36%
36%
0.97
-0.79
EUR
60%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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