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信号 / MetaTrader 5 / OMO Momentum NAS100
Paul Obermoser

OMO Momentum NAS100

Paul Obermoser
Paul Obermoser

Paul Obermoser

I develop rule-based automation and risk-management tools for MetaTrader 5. My current work focuses on session-based NAS100 execution, broker contract-specification differences, and transparent Strategy Tester workflows. I publish limitations and drawdowns together with positive results and do not
0条评论
可靠性
42
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 158%
VantageMarkets-Live 10
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
474
盈利交易:
172 (36.28%)
亏损交易:
302 (63.71%)
最好交易:
295.61 EUR
最差交易:
-204.79 EUR
毛利:
12 656.91 EUR (2 210 604 pips)
毛利亏损:
-13 026.69 EUR (1 743 076 pips)
最大连续赢利:
17 (726.50 EUR)
最大连续盈利:
1 395.50 EUR (12)
夏普比率:
0.00
交易活动:
47.46%
最大入金加载:
3.35%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.10
长期交易:
346 (73.00%)
短期交易:
128 (27.00%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.78 EUR
平均利润:
73.59 EUR
平均损失:
-43.13 EUR
最大连续失误:
36 (-2 675.51 EUR)
最大连续亏损:
-2 675.51 EUR (36)
每月增长:
-8.33%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
395.49 EUR
最大值:
3 557.40 EUR (85.48%)
相对跌幅:
结余:
59.64% (3 193.04 EUR)
净值:
2.70% (121.02 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100.r 469
BTCUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100.r -434
BTCUSD 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100.r 338K
BTCUSD 129K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +295.61 EUR
最差交易: -205 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 36
最大连续盈利: +726.50 EUR
最大连续亏损: -2 675.51 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 15
0.00 × 13
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OMO Momentum is a rule based strategy for the NASDAQ 100 (NAS100)
on the 5 minute chart.

APPROACH
Entries are taken after the US session opens, once defined momentum and
direction conditions are met. At most one position per session. Trading
days are Tuesday to Friday, both long and short.

RISK MANAGEMENT
• Initial stop based on current volatility (ATR)
• Stop moved to entry once a defined profit distance is reached
• 50 percent partial close at one times the initial risk distance
• Trailing stop along a moving average
• Risk per position: 2 percent of account balance

WHAT THIS SIGNAL SHOWS
Every trade comes from automated execution with no manual intervention.
Losing periods and drawdowns are not hidden. They are part of any strategy
and are fully visible here.

DISCLAIMER
Leveraged trading carries substantial risk. Past results do not indicate
future performance. Only subscribe with capital you can afford to lose.
没有评论
2026.08.02 20:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.42% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 20:01
A large drawdown may occur on the account again
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
OMO Momentum NAS100
每月30 USD
158%
0
0
USD
4.5K
EUR
42
82%
474
36%
47%
0.97
-0.78
EUR
60%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载