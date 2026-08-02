- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
474
盈利交易:
172 (36.28%)
亏损交易:
302 (63.71%)
最好交易:
295.61 EUR
最差交易:
-204.79 EUR
毛利:
12 656.91 EUR (2 210 604 pips)
毛利亏损:
-13 026.69 EUR (1 743 076 pips)
最大连续赢利:
17 (726.50 EUR)
最大连续盈利:
1 395.50 EUR (12)
夏普比率:
0.00
交易活动:
47.46%
最大入金加载:
3.35%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.10
长期交易:
346 (73.00%)
短期交易:
128 (27.00%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.78 EUR
平均利润:
73.59 EUR
平均损失:
-43.13 EUR
最大连续失误:
36 (-2 675.51 EUR)
最大连续亏损:
-2 675.51 EUR (36)
每月增长:
-8.33%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
395.49 EUR
最大值:
3 557.40 EUR (85.48%)
相对跌幅:
结余:
59.64% (3 193.04 EUR)
净值:
2.70% (121.02 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100.r
|469
|BTCUSD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100.r
|-434
|BTCUSD
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100.r
|338K
|BTCUSD
|129K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +295.61 EUR
最差交易: -205 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 36
最大连续盈利: +726.50 EUR
最大连续亏损: -2 675.51 EUR
OMO Momentum is a rule based strategy for the NASDAQ 100 (NAS100)
on the 5 minute chart.
APPROACH
Entries are taken after the US session opens, once defined momentum and
direction conditions are met. At most one position per session. Trading
days are Tuesday to Friday, both long and short.
RISK MANAGEMENT
• Initial stop based on current volatility (ATR)
• Stop moved to entry once a defined profit distance is reached
• 50 percent partial close at one times the initial risk distance
• Trailing stop along a moving average
• Risk per position: 2 percent of account balance
WHAT THIS SIGNAL SHOWS
Every trade comes from automated execution with no manual intervention.
Losing periods and drawdowns are not hidden. They are part of any strategy
and are fully visible here.
DISCLAIMER
Leveraged trading carries substantial risk. Past results do not indicate
future performance. Only subscribe with capital you can afford to lose.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
158%
0
0
USD
USD
4.5K
EUR
EUR
42
82%
474
36%
47%
0.97
-0.78
EUR
EUR
60%
1:500