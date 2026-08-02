- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
966
Прибыльных трейдов:
687 (71.11%)
Убыточных трейдов:
279 (28.88%)
Лучший трейд:
156.70 USD
Худший трейд:
-35.12 USD
Общая прибыль:
3 142.97 USD (396 772 pips)
Общий убыток:
-1 289.53 USD (135 113 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (23.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
167.46 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.16%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
137
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.29
Длинных трейдов:
500 (51.76%)
Коротких трейдов:
466 (48.24%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
4.57 USD
Средний убыток:
-4.62 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-40.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.23 USD (10)
Прирост в месяц:
24.49%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.33 USD
Максимальная:
164.23 USD (5.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.46% (164.23 USD)
По эквити:
19.89% (595.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|299
|EURUSD
|279
|XAUUSD
|151
|NZDCAD
|53
|AUDNZD
|47
|USOUSD
|18
|EURJPY
|15
|AUDJPY
|13
|USDCAD
|13
|EURAUD
|12
|BTCUSD
|10
|GBPNZD
|10
|NZDJPY
|7
|EURGBP
|6
|USDJPY
|6
|NZDCHF
|5
|EURCAD
|4
|CHFJPY
|4
|EURCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|185
|EURUSD
|155
|XAUUSD
|346
|NZDCAD
|41
|AUDNZD
|24
|USOUSD
|-29
|EURJPY
|73
|AUDJPY
|108
|USDCAD
|107
|EURAUD
|132
|BTCUSD
|81
|GBPNZD
|7
|NZDJPY
|29
|EURGBP
|35
|USDJPY
|98
|NZDCHF
|20
|EURCAD
|66
|CHFJPY
|9
|EURCHF
|44
|GBPJPY
|60
|AUDCHF
|74
|GBPUSD
|58
|CADJPY
|87
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|40
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|13K
|EURUSD
|3.7K
|XAUUSD
|29K
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|-7.8K
|USOUSD
|-13K
|EURJPY
|3.6K
|AUDJPY
|1.6K
|USDCAD
|-911
|EURAUD
|4.1K
|BTCUSD
|215K
|GBPNZD
|922
|NZDJPY
|-832
|EURGBP
|806
|USDJPY
|2.6K
|NZDCHF
|241
|EURCAD
|2K
|CHFJPY
|383
|EURCHF
|726
|GBPJPY
|2.1K
|AUDCHF
|1.4K
|GBPUSD
|1K
|CADJPY
|1.2K
|USDCHF
|90
|GBPAUD
|97
|AUDUSD
|662
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +156.70 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +23.43 USD
Макс. убыток в серии: -40.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.10 × 10
|
XM.COM-MT5
|0.19 × 77
|
VantageInternational-Live 10
|0.50 × 36
|
GoMarkets-Live
|11.26 × 138
|
Tickmill-Live
|20.38 × 8
UAEGOLDY is an EA (Expert Advisor) based strategy designed to remove emotional decision-making from trading. The system follows predefined rules and disciplined risk management instead of human emotions, helping maintain consistency during changing market conditions.
The strategy focuses on AUDCAD as the primary trading pair. It also trades EURUSD, GBPUSD, AUDNZD, and EURZAR when suitable opportunities arise. Occasionally, the strategy trades Gold (XAUUSD) when high-probability setups are available. Gold trades are based on my experience trading FTMO funded accounts and the Axi Select program.
Risk Level: Moderate. My priority is capital preservation while seeking steady long-term growth. I continuously work to keep drawdown (DD) as low as possible. However, as with all financial markets, profits and low drawdowns can never be guaranteed.
Risk Management
* Positions usually start with 0.01 or 0.02 lots.
* In exceptional and unpredictable market conditions, the maximum position size may increase gradually, up to 0.07 lots.
* I avoid unnecessary risk and focus on controlled position sizing to protect capital.
Нет отзывов
s
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
81%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
12
93%
966
71%
100%
2.43
1.92
USD
USD
20%
1:500