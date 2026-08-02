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Сигналы / MetaTrader 5 / UAEGOLDY
Shams Ullah Khan Noor Muhammad

UAEGOLDY

Shams Ullah Khan Noor Muhammad
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Надежность
12 недель
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Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 81%
VantageMarkets-Live 8
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
966
Прибыльных трейдов:
687 (71.11%)
Убыточных трейдов:
279 (28.88%)
Лучший трейд:
156.70 USD
Худший трейд:
-35.12 USD
Общая прибыль:
3 142.97 USD (396 772 pips)
Общий убыток:
-1 289.53 USD (135 113 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (23.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
167.46 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.16%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
137
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.29
Длинных трейдов:
500 (51.76%)
Коротких трейдов:
466 (48.24%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
4.57 USD
Средний убыток:
-4.62 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-40.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.23 USD (10)
Прирост в месяц:
24.49%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.33 USD
Максимальная:
164.23 USD (5.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.46% (164.23 USD)
По эквити:
19.89% (595.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 299
EURUSD 279
XAUUSD 151
NZDCAD 53
AUDNZD 47
USOUSD 18
EURJPY 15
AUDJPY 13
USDCAD 13
EURAUD 12
BTCUSD 10
GBPNZD 10
NZDJPY 7
EURGBP 6
USDJPY 6
NZDCHF 5
EURCAD 4
CHFJPY 4
EURCHF 3
GBPJPY 2
AUDCHF 2
GBPUSD 2
CADJPY 2
USDCHF 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 185
EURUSD 155
XAUUSD 346
NZDCAD 41
AUDNZD 24
USOUSD -29
EURJPY 73
AUDJPY 108
USDCAD 107
EURAUD 132
BTCUSD 81
GBPNZD 7
NZDJPY 29
EURGBP 35
USDJPY 98
NZDCHF 20
EURCAD 66
CHFJPY 9
EURCHF 44
GBPJPY 60
AUDCHF 74
GBPUSD 58
CADJPY 87
USDCHF 1
GBPAUD 1
AUDUSD 40
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 13K
EURUSD 3.7K
XAUUSD 29K
NZDCAD 1.5K
AUDNZD -7.8K
USOUSD -13K
EURJPY 3.6K
AUDJPY 1.6K
USDCAD -911
EURAUD 4.1K
BTCUSD 215K
GBPNZD 922
NZDJPY -832
EURGBP 806
USDJPY 2.6K
NZDCHF 241
EURCAD 2K
CHFJPY 383
EURCHF 726
GBPJPY 2.1K
AUDCHF 1.4K
GBPUSD 1K
CADJPY 1.2K
USDCHF 90
GBPAUD 97
AUDUSD 662
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +156.70 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +23.43 USD
Макс. убыток в серии: -40.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.10 × 10
XM.COM-MT5
0.19 × 77
VantageInternational-Live 10
0.50 × 36
GoMarkets-Live
11.26 × 138
Tickmill-Live
20.38 × 8
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UAEGOLDY is an EA (Expert Advisor) based strategy designed to remove emotional decision-making from trading. The system follows predefined rules and disciplined risk management instead of human emotions, helping maintain consistency during changing market conditions.

The strategy focuses on AUDCAD as the primary trading pair. It also trades EURUSD, GBPUSD, AUDNZD, and EURZAR when suitable opportunities arise. Occasionally, the strategy trades Gold (XAUUSD) when high-probability setups are available. Gold trades are based on my experience trading FTMO funded accounts and the Axi Select program.

Risk Level: Moderate. My priority is capital preservation while seeking steady long-term growth. I continuously work to keep drawdown (DD) as low as possible. However, as with all financial markets, profits and low drawdowns can never be guaranteed.

Risk Management

* Positions usually start with 0.01 or 0.02 lots.
* In exceptional and unpredictable market conditions, the maximum position size may increase gradually, up to 0.07 lots.
* I avoid unnecessary risk and focus on controlled position sizing to protect capital.
Нет отзывов
2026.08.03 13:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.02 14:59
No swaps are charged on the signal account
2026.08.02 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 14:50 2026.08.02 14:50:05  

s

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Баланс
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Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
UAEGOLDY
30 USD в месяц
81%
0
0
USD
5.6K
USD
12
93%
966
71%
100%
2.43
1.92
USD
20%
1:500
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