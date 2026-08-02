- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 003
盈利交易:
717 (71.48%)
亏损交易:
286 (28.51%)
最好交易:
156.70 USD
最差交易:
-35.12 USD
毛利:
3 253.97 USD (400 228 pips)
毛利亏损:
-1 320.33 USD (137 512 pips)
最大连续赢利:
29 (23.43 USD)
最大连续盈利:
167.46 USD (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.16%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
126
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.77
长期交易:
518 (51.65%)
短期交易:
485 (48.35%)
利润因子:
2.46
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
4.54 USD
平均损失:
-4.62 USD
最大连续失误:
12 (-40.37 USD)
最大连续亏损:
-164.23 USD (10)
每月增长:
24.09%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
23.33 USD
最大值:
164.23 USD (5.52%)
相对跌幅:
结余:
5.46% (164.23 USD)
净值:
19.89% (595.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|305
|EURUSD
|294
|XAUUSD
|154
|NZDCAD
|57
|AUDNZD
|47
|USOUSD
|18
|EURJPY
|16
|AUDJPY
|14
|USDCAD
|13
|EURAUD
|12
|BTCUSD
|10
|GBPNZD
|10
|NZDJPY
|10
|EURGBP
|6
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|6
|NZDCHF
|5
|EURCAD
|4
|EURCHF
|3
|AUDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|207
|EURUSD
|190
|XAUUSD
|330
|NZDCAD
|67
|AUDNZD
|24
|USOUSD
|-29
|EURJPY
|73
|AUDJPY
|108
|USDCAD
|107
|EURAUD
|132
|BTCUSD
|81
|GBPNZD
|7
|NZDJPY
|35
|EURGBP
|35
|USDJPY
|98
|CHFJPY
|13
|NZDCHF
|20
|EURCAD
|66
|EURCHF
|44
|AUDCHF
|74
|GBPUSD
|61
|GBPJPY
|60
|CADJPY
|87
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|40
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|13K
|EURUSD
|4.6K
|XAUUSD
|27K
|NZDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|-7.8K
|USOUSD
|-13K
|EURJPY
|3.6K
|AUDJPY
|1.7K
|USDCAD
|-911
|EURAUD
|4.1K
|BTCUSD
|215K
|GBPNZD
|922
|NZDJPY
|-730
|EURGBP
|806
|USDJPY
|2.6K
|CHFJPY
|358
|NZDCHF
|241
|EURCAD
|2K
|EURCHF
|726
|AUDCHF
|1.4K
|GBPUSD
|1.1K
|GBPJPY
|2.1K
|CADJPY
|1.2K
|USDCHF
|90
|GBPAUD
|97
|AUDUSD
|662
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +156.70 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +23.43 USD
最大连续亏损: -40.37 USD
UAEGOLDY is an EA (Expert Advisor) based strategy designed to remove emotional decision-making from trading. The system follows predefined rules and disciplined risk management instead of human emotions, helping maintain consistency during changing market conditions.
The strategy focuses on AUDCAD as the primary trading pair. It also trades EURUSD, GBPUSD, AUDNZD, and EURZAR when suitable opportunities arise. Occasionally, the strategy trades Gold (XAUUSD) when high-probability setups are available. Gold trades are based on my experience trading FTMO funded accounts and the Axi Select program.
Risk Level: Moderate. My priority is capital preservation while seeking steady long-term growth. I continuously work to keep drawdown (DD) as low as possible. However, as with all financial markets, profits and low drawdowns can never be guaranteed.
Risk Management
* Positions usually start with 0.01 or 0.02 lots.
* In exceptional and unpredictable market conditions, the maximum position size may increase gradually, up to 0.07 lots.
* I avoid unnecessary risk and focus on controlled position sizing to protect capital.
没有评论
s
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
84%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
12
93%
1 003
71%
100%
2.46
1.93
USD
USD
20%
1:500