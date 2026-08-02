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信号 / MetaTrader 5 / UAEGOLDY
Shams Ullah Khan Noor Muhammad

UAEGOLDY

Shams Ullah Khan Noor Muhammad
Shams Ullah Khan Noor Muhammad

Shams Ullah Khan Noor Muhammad

0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 84%
VantageMarkets-Live 8
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 003
盈利交易:
717 (71.48%)
亏损交易:
286 (28.51%)
最好交易:
156.70 USD
最差交易:
-35.12 USD
毛利:
3 253.97 USD (400 228 pips)
毛利亏损:
-1 320.33 USD (137 512 pips)
最大连续赢利:
29 (23.43 USD)
最大连续盈利:
167.46 USD (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.16%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
126
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.77
长期交易:
518 (51.65%)
短期交易:
485 (48.35%)
利润因子:
2.46
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
4.54 USD
平均损失:
-4.62 USD
最大连续失误:
12 (-40.37 USD)
最大连续亏损:
-164.23 USD (10)
每月增长:
24.09%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
23.33 USD
最大值:
164.23 USD (5.52%)
相对跌幅:
结余:
5.46% (164.23 USD)
净值:
19.89% (595.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 305
EURUSD 294
XAUUSD 154
NZDCAD 57
AUDNZD 47
USOUSD 18
EURJPY 16
AUDJPY 14
USDCAD 13
EURAUD 12
BTCUSD 10
GBPNZD 10
NZDJPY 10
EURGBP 6
USDJPY 6
CHFJPY 6
NZDCHF 5
EURCAD 4
EURCHF 3
AUDCHF 3
GBPUSD 3
GBPJPY 2
CADJPY 2
USDCHF 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 207
EURUSD 190
XAUUSD 330
NZDCAD 67
AUDNZD 24
USOUSD -29
EURJPY 73
AUDJPY 108
USDCAD 107
EURAUD 132
BTCUSD 81
GBPNZD 7
NZDJPY 35
EURGBP 35
USDJPY 98
CHFJPY 13
NZDCHF 20
EURCAD 66
EURCHF 44
AUDCHF 74
GBPUSD 61
GBPJPY 60
CADJPY 87
USDCHF 1
GBPAUD 1
AUDUSD 40
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 13K
EURUSD 4.6K
XAUUSD 27K
NZDCAD 2.2K
AUDNZD -7.8K
USOUSD -13K
EURJPY 3.6K
AUDJPY 1.7K
USDCAD -911
EURAUD 4.1K
BTCUSD 215K
GBPNZD 922
NZDJPY -730
EURGBP 806
USDJPY 2.6K
CHFJPY 358
NZDCHF 241
EURCAD 2K
EURCHF 726
AUDCHF 1.4K
GBPUSD 1.1K
GBPJPY 2.1K
CADJPY 1.2K
USDCHF 90
GBPAUD 97
AUDUSD 662
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +156.70 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +23.43 USD
最大连续亏损: -40.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.10 × 10
XM.COM-MT5
0.19 × 77
VantageInternational-Live 10
0.50 × 36
GoMarkets-Live
11.26 × 138
Tickmill-Live
20.38 × 8
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UAEGOLDY is an EA (Expert Advisor) based strategy designed to remove emotional decision-making from trading. The system follows predefined rules and disciplined risk management instead of human emotions, helping maintain consistency during changing market conditions.

The strategy focuses on AUDCAD as the primary trading pair. It also trades EURUSD, GBPUSD, AUDNZD, and EURZAR when suitable opportunities arise. Occasionally, the strategy trades Gold (XAUUSD) when high-probability setups are available. Gold trades are based on my experience trading FTMO funded accounts and the Axi Select program.

Risk Level: Moderate. My priority is capital preservation while seeking steady long-term growth. I continuously work to keep drawdown (DD) as low as possible. However, as with all financial markets, profits and low drawdowns can never be guaranteed.

Risk Management

* Positions usually start with 0.01 or 0.02 lots.
* In exceptional and unpredictable market conditions, the maximum position size may increase gradually, up to 0.07 lots.
* I avoid unnecessary risk and focus on controlled position sizing to protect capital.
没有评论
2026.08.03 13:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.02 14:59
No swaps are charged on the signal account
2026.08.02 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 14:50 2026.08.02 14:50:05  

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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
UAEGOLDY
每月30 USD
84%
0
0
USD
5.6K
USD
12
93%
1 003
71%
100%
2.46
1.93
USD
20%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载