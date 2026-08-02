- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
28 (46.66%)
Убыточных трейдов:
32 (53.33%)
Лучший трейд:
1 032.56 USD
Худший трейд:
-966.44 USD
Общая прибыль:
9 160.86 USD (90 463 pips)
Общий убыток:
-8 043.15 USD (54 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 444.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 741.71 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
84.89%
Макс. загрузка депозита:
13.08%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
36 (60.00%)
Коротких трейдов:
24 (40.00%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
18.63 USD
Средняя прибыль:
327.17 USD
Средний убыток:
-251.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 667.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 425.38 USD (6)
Прирост в месяц:
1.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 293.98 USD
Максимальная:
2 435.54 USD (2.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.43% (2 436.42 USD)
По эквити:
0.81% (813.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 032.56 USD
Худший трейд: -966 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 444.07 USD
Макс. убыток в серии: -1 667.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
2
100%
60
46%
85%
1.13
18.63
USD
USD
2%
1:200