- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
82
盈利交易:
38 (46.34%)
亏损交易:
44 (53.66%)
最好交易:
1 032.56 USD
最差交易:
-966.44 USD
毛利:
10 502.08 USD (101 459 pips)
毛利亏损:
-12 426.93 USD (81 353 pips)
最大连续赢利:
5 (1 444.07 USD)
最大连续盈利:
1 741.71 USD (4)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
79.90%
最大入金加载:
14.08%
最近交易:
23 几分钟前
每周交易:
56
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.42
长期交易:
50 (60.98%)
短期交易:
32 (39.02%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-23.47 USD
平均利润:
276.37 USD
平均损失:
-282.43 USD
最大连续失误:
8 (-1 667.79 USD)
最大连续亏损:
-2 425.38 USD (6)
每月增长:
-1.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 293.98 USD
最大值:
4 530.70 USD (4.42%)
相对跌幅:
结余:
4.42% (4 532.43 USD)
净值:
1.86% (1 849.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 032.56 USD
最差交易: -966 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 444.07 USD
最大连续亏损: -1 667.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
-2%
0
0
USD
USD
98K
USD
USD
2
100%
82
46%
80%
0.84
-23.47
USD
USD
4%
1:200