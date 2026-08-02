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Сигналы / MetaTrader 4 / Alphafx97
Kevin Christian

Alphafx97

Kevin Christian
Kevin Christian

Kevin Christian

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 26%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
14 (58.33%)
Убыточных трейдов:
10 (41.67%)
Лучший трейд:
20.54 USD
Худший трейд:
-20.86 USD
Общая прибыль:
285.96 USD (28 785 pips)
Общий убыток:
-207.52 USD (20 636 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (101.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
39.84%
Макс. загрузка депозита:
12.11%
Последний трейд:
53 минуты
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.25
Длинных трейдов:
17 (70.83%)
Коротких трейдов:
7 (29.17%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
3.27 USD
Средняя прибыль:
20.43 USD
Средний убыток:
-20.75 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-41.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.60 USD (2)
Прирост в месяц:
26.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.74 USD
Максимальная:
62.74 USD (16.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.47% (62.74 USD)
По эквити:
6.01% (18.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 78
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.54 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +101.66 USD
Макс. убыток в серии: -41.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 209...
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Нет отзывов
2026.08.05 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 14:41
Share of trading days is too low
2026.08.03 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 13:40
Share of trading days is too low
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.02 12:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 12:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 12:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.02 12:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 12:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Alphafx97
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
378
USD
2
0%
24
58%
40%
1.37
3.27
USD
16%
1:200
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