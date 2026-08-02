- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
14 (58.33%)
Убыточных трейдов:
10 (41.67%)
Лучший трейд:
20.54 USD
Худший трейд:
-20.86 USD
Общая прибыль:
285.96 USD (28 785 pips)
Общий убыток:
-207.52 USD (20 636 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (101.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
39.84%
Макс. загрузка депозита:
12.11%
Последний трейд:
53 минуты
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.25
Длинных трейдов:
17 (70.83%)
Коротких трейдов:
7 (29.17%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
3.27 USD
Средняя прибыль:
20.43 USD
Средний убыток:
-20.75 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-41.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.60 USD (2)
Прирост в месяц:
26.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.74 USD
Максимальная:
62.74 USD (16.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.47% (62.74 USD)
По эквити:
6.01% (18.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|78
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.54 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +101.66 USD
Макс. убыток в серии: -41.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
378
USD
USD
2
0%
24
58%
40%
1.37
3.27
USD
USD
16%
1:200