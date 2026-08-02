- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
14 (48.27%)
亏损交易:
15 (51.72%)
最好交易:
20.54 USD
最差交易:
-20.86 USD
毛利:
285.96 USD (28 785 pips)
毛利亏损:
-311.24 USD (30 956 pips)
最大连续赢利:
5 (101.66 USD)
最大连续盈利:
101.66 USD (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
36.50%
最大入金加载:
12.11%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.17
长期交易:
20 (68.97%)
短期交易:
9 (31.03%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.87 USD
平均利润:
20.43 USD
平均损失:
-20.75 USD
最大连续失误:
7 (-145.20 USD)
最大连续亏损:
-145.20 USD (7)
每月增长:
-8.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.28 USD
最大值:
145.20 USD (34.58%)
相对跌幅:
结余:
34.58% (145.20 USD)
净值:
7.13% (19.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-25
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.54 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +101.66 USD
最大连续亏损: -145.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
275
USD
USD
2
0%
29
48%
36%
0.91
-0.87
USD
USD
35%
1:200