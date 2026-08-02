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信号 / MetaTrader 4 / Alphafx97
Kevin Christian

Alphafx97

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交易:
29
盈利交易:
14 (48.27%)
亏损交易:
15 (51.72%)
最好交易:
20.54 USD
最差交易:
-20.86 USD
毛利:
285.96 USD (28 785 pips)
毛利亏损:
-311.24 USD (30 956 pips)
最大连续赢利:
5 (101.66 USD)
最大连续盈利:
101.66 USD (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
36.50%
最大入金加载:
12.11%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.17
长期交易:
20 (68.97%)
短期交易:
9 (31.03%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.87 USD
平均利润:
20.43 USD
平均损失:
-20.75 USD
最大连续失误:
7 (-145.20 USD)
最大连续亏损:
-145.20 USD (7)
每月增长:
-8.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.28 USD
最大值:
145.20 USD (34.58%)
相对跌幅:
结余:
34.58% (145.20 USD)
净值:
7.13% (19.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
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最好交易: +20.54 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +101.66 USD
最大连续亏损: -145.20 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
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RoboForex-Prime
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AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real29
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
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2026.08.05 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 14:41
Share of trading days is too low
2026.08.03 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 13:40
Share of trading days is too low
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.02 12:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 12:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 12:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.02 12:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 12:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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价格
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订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
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杠杆
Alphafx97
每月30 USD
-8%
0
0
USD
275
USD
2
0%
29
48%
36%
0.91
-0.87
USD
35%
1:200
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