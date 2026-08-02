- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
18 (85.71%)
Убыточных трейдов:
3 (14.29%)
Лучший трейд:
15.19 USD
Худший трейд:
-32.50 USD
Общая прибыль:
85.66 USD (8 961 pips)
Общий убыток:
-34.32 USD (3 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (75.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.92 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
6.11%
Макс. загрузка депозита:
7.17%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
14 (66.67%)
Коротких трейдов:
7 (33.33%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
2.44 USD
Средняя прибыль:
4.76 USD
Средний убыток:
-11.44 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-32.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.87 USD (2)
Прирост в месяц:
13.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.58 USD
Максимальная:
32.87 USD (15.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.66% (32.87 USD)
По эквити:
7.05% (35.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|AUDCAD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|43
|AUDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.3K
|AUDCAD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.19 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +75.92 USD
Макс. убыток в серии: -32.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|3.00 × 1490
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-5
|3.67 × 2574
|
RoboForex-Pro-6
|4.24 × 1212
|
VantageInternational-Live 9
|4.69 × 32
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.89 × 424
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
|
GOMarketsMU-Real 10
|11.00 × 9
|
FPTradingLLC-Live4
|29.76 × 46
Katd Xau No Grid No Dca Robo 50362
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
539
USD
USD
4
0%
21
85%
6%
2.49
2.44
USD
USD
7%
1:500