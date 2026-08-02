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Сигналы / MetaTrader 4 / Katd Xau No Grid No Dca Robo 50362
Xuan Hoang Dat Nguyen

Katd Xau No Grid No Dca Robo 50362

Xuan Hoang Dat Nguyen
Xuan Hoang Dat Nguyen

Xuan Hoang Dat Nguyen

I am a long-term Forex trader with a strong belief in safety-first investing. Instead of chasing fast profits and unnecessary risks, I focus on slow, consistent, and sustainable growth.
4 темы 11 комментариев
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 13%
RoboForex-Pro-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
18 (85.71%)
Убыточных трейдов:
3 (14.29%)
Лучший трейд:
15.19 USD
Худший трейд:
-32.50 USD
Общая прибыль:
85.66 USD (8 961 pips)
Общий убыток:
-34.32 USD (3 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (75.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.92 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
6.11%
Макс. загрузка депозита:
7.17%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
14 (66.67%)
Коротких трейдов:
7 (33.33%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
2.44 USD
Средняя прибыль:
4.76 USD
Средний убыток:
-11.44 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-32.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.87 USD (2)
Прирост в месяц:
13.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.58 USD
Максимальная:
32.87 USD (15.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.66% (32.87 USD)
По эквити:
7.05% (35.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 13
AUDCAD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 43
AUDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.3K
AUDCAD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.19 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +75.92 USD
Макс. убыток в серии: -32.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
3.00 × 1490
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-5
3.67 × 2574
RoboForex-Pro-6
4.24 × 1212
VantageInternational-Live 9
4.69 × 32
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.89 × 424
Axi-US03-Live
10.24 × 793
GOMarketsMU-Real 10
11.00 × 9
FPTradingLLC-Live4
29.76 × 46
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Katd Xau No Grid No Dca Robo 50362
Нет отзывов
2026.08.03 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.02 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 11:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.08.02 11:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Katd Xau No Grid No Dca Robo 50362
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
539
USD
4
0%
21
85%
6%
2.49
2.44
USD
7%
1:500
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