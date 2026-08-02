- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
18 (75.00%)
亏损交易:
6 (25.00%)
最好交易:
15.19 USD
最差交易:
-32.50 USD
毛利:
85.66 USD (8 961 pips)
毛利亏损:
-94.92 USD (9 562 pips)
最大连续赢利:
12 (75.92 USD)
最大连续盈利:
75.92 USD (12)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
5.09%
最大入金加载:
7.17%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.15
长期交易:
17 (70.83%)
短期交易:
7 (29.17%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.39 USD
平均利润:
4.76 USD
平均损失:
-15.82 USD
最大连续失误:
3 (-60.60 USD)
最大连续亏损:
-60.60 USD (3)
每月增长:
0.31%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
24.58 USD
最大值:
60.60 USD (24.11%)
相对跌幅:
结余:
11.24% (60.60 USD)
净值:
8.67% (46.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|AUDCAD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-17
|AUDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|AUDCAD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.19 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +75.92 USD
最大连续亏损: -60.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|3.00 × 1490
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-5
|3.67 × 2574
|
RoboForex-Pro-6
|4.24 × 1212
|
VantageInternational-Live 9
|4.69 × 32
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.89 × 424
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
|
GOMarketsMU-Real 10
|11.00 × 9
|
FPTradingLLC-Live4
|29.76 × 46
Katd Xau No Grid No Dca Robo 50362
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
479
USD
USD
4
0%
24
75%
5%
0.90
-0.39
USD
USD
11%
1:500