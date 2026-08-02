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Сигналы / MetaTrader 5 / GOLDabc EA
Jin Mu He

GOLDabc EA

Jin Mu He
Jin Mu He

Jin Mu He

🤖恒一策略ProMax
💹求万全者必不得全
🤖机器人@恒一策略
🤖十年执行一招10万遍
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 96 USD в месяц
прирост с 2026 22%
XMGlobal-MT5 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
12 (60.00%)
Убыточных трейдов:
8 (40.00%)
Лучший трейд:
31.11 USD
Худший трейд:
-31.30 USD
Общая прибыль:
351.93 USD (35 189 pips)
Общий убыток:
-242.81 USD (24 278 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (150.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.93 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
63.68%
Макс. загрузка депозита:
1.79%
Последний трейд:
59 минут
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.77
Длинных трейдов:
18 (90.00%)
Коротких трейдов:
2 (10.00%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
5.46 USD
Средняя прибыль:
29.33 USD
Средний убыток:
-30.35 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-61.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.77 USD (2)
Прирост в месяц:
21.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.59 USD
Максимальная:
61.77 USD (9.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.89% (61.39 USD)
По эквити:
5.84% (29.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 109
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.11 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +150.93 USD
Макс. убыток в серии: -61.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

■ ■ XM 标准账户 与 Low 账户
■ 📊 信号详情 —— 精准黄金交易
■ 🥇 仅交易伦敦金 XAUUSD GOLD
■ ⏱️ 每周 5 天 23 小时不间断运行
■ 
💰 收益预期
■ ■ 预估年化收益：2-10 倍利润
■ 
■ 🛑 风控设置
■ ■一单一结策略，同一时段仅持有一张订单，订单完成止盈或止损全部平仓后，才会等待下一次进场信号，无持仓叠加，风控清晰，风格稳健。
■ 
■ 📈 交易理念
■ 👉 风控永远放在第一位
■ 👉 追求稳定年度收益
■ 👉 长期实现可持续复利增值
■ 
■ 👥 投资者操作指引
■ 📚 点击链接可直接到XM平台进入信号源跟单：
■ ⏳ 本信号适配长期投资
■ 👉 建议复制交易周期：至少 3 至 6 个月
■ 
■ ⚠️ 重要提示：
■ 交易不存在稳赚不赔的圣杯，仅投入自身可承受亏损的闲置资金。
■ 
■ 📞 联系方式与客服支持
■ 💬 有疑问或需要协助？随时联系我！
■ 📧 QQ邮箱：3908061086@qq.com
■ 🤝 携手稳健增值，打造优质投资组合！
■ 
■ 温馨提示：保证金交易具备高风险，预估收益不构成盈利承诺，请理性投资
Нет отзывов
2026.08.05 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 12:48
Share of trading days is too low
2026.08.04 12:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.02 10:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 10:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 10:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.02 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLDabc EA
96 USD в месяц
22%
0
0
USD
609
USD
1
100%
20
60%
64%
1.44
5.46
USD
10%
1:500
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