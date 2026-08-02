- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
12 (60.00%)
Убыточных трейдов:
8 (40.00%)
Лучший трейд:
31.11 USD
Худший трейд:
-31.30 USD
Общая прибыль:
351.93 USD (35 189 pips)
Общий убыток:
-242.81 USD (24 278 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (150.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.93 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
63.68%
Макс. загрузка депозита:
1.79%
Последний трейд:
59 минут
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.77
Длинных трейдов:
18 (90.00%)
Коротких трейдов:
2 (10.00%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
5.46 USD
Средняя прибыль:
29.33 USD
Средний убыток:
-30.35 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-61.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.77 USD (2)
Прирост в месяц:
21.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.59 USD
Максимальная:
61.77 USD (9.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.89% (61.39 USD)
По эквити:
5.84% (29.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|109
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.11 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +150.93 USD
Макс. убыток в серии: -61.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
96 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
609
USD
USD
1
100%
20
60%
64%
1.44
5.46
USD
USD
10%
1:500