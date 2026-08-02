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Jin Mu He

GOLDabc EA

Jin Mu He
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🤖恒一策略ProMax
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交易:
23
盈利交易:
13 (56.52%)
亏损交易:
10 (43.48%)
最好交易:
31.11 USD
最差交易:
-34.91 USD
毛利:
382.14 USD (38 209 pips)
毛利亏损:
-307.97 USD (30 793 pips)
最大连续赢利:
5 (150.93 USD)
最大连续盈利:
150.93 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
57.16%
最大入金加载:
1.79%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.11
长期交易:
21 (91.30%)
短期交易:
2 (8.70%)
利润因子:
1.24
预期回报:
3.22 USD
平均利润:
29.40 USD
平均损失:
-30.80 USD
最大连续失误:
2 (-65.16 USD)
最大连续亏损:
-65.16 USD (2)
每月增长:
14.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
30.59 USD
最大值:
66.57 USD (10.39%)
相对跌幅:
结余:
10.39% (66.57 USD)
净值:
5.84% (29.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 74
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 7.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
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最好交易: +31.11 USD
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最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
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最大连续亏损: -65.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

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2026.08.05 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 12:48
Share of trading days is too low
2026.08.04 12:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.02 10:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 10:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 10:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.02 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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