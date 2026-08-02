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Сигналы / MetaTrader 5 / AGFX Gembelicious Long
Al Fauzan

AGFX Gembelicious Long

Al Fauzan
Al Fauzan

Al Fauzan

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 32%
Exness-MT5Real24
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
11 (78.57%)
Убыточных трейдов:
3 (21.43%)
Лучший трейд:
468 511.81 IDR
Худший трейд:
-335 928.67 IDR
Общая прибыль:
1 946 967.81 IDR (109 040 pips)
Общий убыток:
-364 281.45 IDR (20 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (616 513.31 IDR)
Макс. прибыль в серии:
629 740.79 IDR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
10.54%
Макс. загрузка депозита:
121.55%
Последний трейд:
41 минута
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.71
Длинных трейдов:
6 (42.86%)
Коротких трейдов:
8 (57.14%)
Профит фактор:
5.34
Мат. ожидание:
113 049.03 IDR
Средняя прибыль:
176 997.07 IDR
Средний убыток:
-121 427.15 IDR
Макс. серия проигрышей:
1 (-335 928.67 IDR)
Макс. убыток в серии:
-335 928.67 IDR (1)
Прирост в месяц:
31.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
335 928.67 IDR (5.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.92% (335 928.67 IDR)
По эквити:
40.18% (2 053 886.61 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 159
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 89K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +468 511.81 IDR
Худший трейд: -335 929 IDR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +616 513.31 IDR
Макс. убыток в серии: -335 928.67 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Manual Trade based on Supply and Demand
Нет отзывов
2026.08.06 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 07:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 00:52
Share of trading days is too low
2026.08.05 00:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.02 10:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 10:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 10:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.02 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AGFX Gembelicious Long
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
6.6M
IDR
1
0%
14
78%
11%
5.34
113 049.03
IDR
40%
1:100
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