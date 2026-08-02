- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
11 (78.57%)
Убыточных трейдов:
3 (21.43%)
Лучший трейд:
468 511.81 IDR
Худший трейд:
-335 928.67 IDR
Общая прибыль:
1 946 967.81 IDR (109 040 pips)
Общий убыток:
-364 281.45 IDR (20 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (616 513.31 IDR)
Макс. прибыль в серии:
629 740.79 IDR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
10.54%
Макс. загрузка депозита:
121.55%
Последний трейд:
41 минута
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.71
Длинных трейдов:
6 (42.86%)
Коротких трейдов:
8 (57.14%)
Профит фактор:
5.34
Мат. ожидание:
113 049.03 IDR
Средняя прибыль:
176 997.07 IDR
Средний убыток:
-121 427.15 IDR
Макс. серия проигрышей:
1 (-335 928.67 IDR)
Макс. убыток в серии:
-335 928.67 IDR (1)
Прирост в месяц:
31.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
335 928.67 IDR (5.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.92% (335 928.67 IDR)
По эквити:
40.18% (2 053 886.61 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +468 511.81 IDR
Худший трейд: -335 929 IDR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +616 513.31 IDR
Макс. убыток в серии: -335 928.67 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Manual Trade based on Supply and Demand
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
6.6M
IDR
IDR
1
0%
14
78%
11%
5.34
113 049.03
IDR
IDR
40%
1:100