- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
19 (70.37%)
亏损交易:
8 (29.63%)
最好交易:
507 719.54 IDR
最差交易:
-359 999.66 IDR
毛利:
4 485 528.04 IDR (251 547 pips)
毛利亏损:
-1 333 264.42 IDR (74 473 pips)
最大连续赢利:
5 (1 570 080.80 IDR)
最大连续盈利:
1 570 080.80 IDR (5)
夏普比率:
0.51
交易活动:
16.31%
最大入金加载:
121.55%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.23
长期交易:
13 (48.15%)
短期交易:
14 (51.85%)
利润因子:
3.36
预期回报:
116 750.50 IDR
平均利润:
236 080.42 IDR
平均损失:
-166 658.05 IDR
最大连续失误:
3 (-728 340.87 IDR)
最大连续亏损:
-728 340.87 IDR (3)
每月增长:
63.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 IDR
最大值:
745 958.09 IDR (9.83%)
相对跌幅:
结余:
9.83% (745 958.09 IDR)
净值:
40.18% (2 053 886.61 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|317
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|177K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +507 719.54 IDR
最差交易: -360 000 IDR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 570 080.80 IDR
最大连续亏损: -728 340.87 IDR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Manual Trade based on Supply and Demand
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
63%
0
0
USD
USD
8.2M
IDR
IDR
2
0%
27
70%
16%
3.36
116 750.50
IDR
IDR
40%
1:100