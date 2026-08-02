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Сигналы / MetaTrader 5 / AGFX GEMBELICIOUS H2
Al Fauzan

AGFX GEMBELICIOUS H2

Al Fauzan
Al Fauzan

Al Fauzan

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 32%
Exness-MT5Real18
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
15 (60.00%)
Убыточных трейдов:
10 (40.00%)
Лучший трейд:
435 300.85 IDR
Худший трейд:
-196 747.84 IDR
Общая прибыль:
2 378 306.99 IDR (133 090 pips)
Общий убыток:
-760 126.99 IDR (42 341 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 396 567.46 IDR)
Макс. прибыль в серии:
1 396 567.46 IDR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
11.39%
Макс. загрузка депозита:
58.29%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.95
Длинных трейдов:
9 (36.00%)
Коротких трейдов:
16 (64.00%)
Профит фактор:
3.13
Мат. ожидание:
64 727.20 IDR
Средняя прибыль:
158 553.80 IDR
Средний убыток:
-76 012.70 IDR
Макс. серия проигрышей:
6 (-548 993.83 IDR)
Макс. убыток в серии:
-548 993.83 IDR (6)
Прирост в месяц:
32.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
548 993.83 IDR (9.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.51% (548 993.83 IDR)
По эквити:
9.04% (521 752.12 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 163
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 91K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +435 300.85 IDR
Худший трейд: -196 748 IDR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 396 567.46 IDR
Макс. убыток в серии: -548 993.83 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 10:05
Share of trading days is too low
2026.08.03 10:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.02 10:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 10:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 10:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.02 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AGFX GEMBELICIOUS H2
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
6.6M
IDR
1
0%
25
60%
11%
3.12
64 727.20
IDR
10%
1:100
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