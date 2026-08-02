- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
15 (60.00%)
Убыточных трейдов:
10 (40.00%)
Лучший трейд:
435 300.85 IDR
Худший трейд:
-196 747.84 IDR
Общая прибыль:
2 378 306.99 IDR (133 090 pips)
Общий убыток:
-760 126.99 IDR (42 341 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 396 567.46 IDR)
Макс. прибыль в серии:
1 396 567.46 IDR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
11.39%
Макс. загрузка депозита:
58.29%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.95
Длинных трейдов:
9 (36.00%)
Коротких трейдов:
16 (64.00%)
Профит фактор:
3.13
Мат. ожидание:
64 727.20 IDR
Средняя прибыль:
158 553.80 IDR
Средний убыток:
-76 012.70 IDR
Макс. серия проигрышей:
6 (-548 993.83 IDR)
Макс. убыток в серии:
-548 993.83 IDR (6)
Прирост в месяц:
32.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
548 993.83 IDR (9.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.51% (548 993.83 IDR)
По эквити:
9.04% (521 752.12 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|163
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|91K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +435 300.85 IDR
Худший трейд: -196 748 IDR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 396 567.46 IDR
Макс. убыток в серии: -548 993.83 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
6.6M
IDR
IDR
1
0%
25
60%
11%
3.12
64 727.20
IDR
IDR
10%
1:100